日本年輕船員離職率高達50%！nendo打造如陸地安穩的遠洋漁船

每年四到六月，東港肥美的黑鮪魚總能開出高價，然而，並不是每種鮪魚都是自己送上門，有些遠在天邊，而為了捕撈高價鮪魚，船員們一出海就是10個月，龐大的精神與身體壓力，讓年輕船員的離職率高達50%。為此，日本宮城縣Usufuku Honten捕魚公司邀請nendo設計其486噸、可容納23名船員的遠洋鮪魚延繩釣漁船shofukumaru，希望能由此減輕船員壓力，並吸引年輕成員。

Photographer／Takumi Ota

外觀設計上，nendo簡化重組了Usufuku Honten標識的「山、星、一」，使之以極簡的線性圖樣呈現。設計團隊認為這樣的簡化圖騰有典型日本風格，而熟悉西方藝術的人，或也會在那線條與色塊排列中，想起蒙德里安的幾何格子畫。從商標轉化的圖形，以各種形式重複出現在船上，從船身延伸到船地板，一致的主題讓內外渾然一體。

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Photographer／Akihiro Yoshida

Photographer／Takumi Ota

Photographer／Takumi Ota

而在內部設計上， nendo運用「直線、異質性、重量感」三元素，創造出空間上的安全感。



Photographer／Akihiro Yoshida

「直線」會讓不習慣長時間在海上度過的人，聯想到陸地生活上的建築物、窗戶、門、智慧型手機、電視螢幕等線性物質，nendo在保留安全必需的曲面的同時，以條紋接縫、線性開口，以及呈直線的照明，為船艙內部提供平靜與安全感。

Photographer／Takumi Ota

Photographer／Takumi Ota

「異質性」的創建，也是nendo在該船設計中注重的。注重功能面的空間，時常使用同質素材製成，或會為使用者帶來心理壓力。為了避免這種情況，讓圖形、條紋和材料看似隨機地散佈在適當的位置上，創建出不同特色，增添空間的趣味。

圖文來源／nendo

（完整文章請看瘋設計）

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