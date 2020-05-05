翻轉材料的既定印象　Bower Studios設計爛泥般的混凝土椅凳

許多設計師會根據產品所需特性來挑選材質，許多材料本身的標籤似乎已然固化，然而，卻也有設計師喜愛翻轉材料的既定印象，並就此設計出別出心裁的有趣產品，紐約市的Bower Studios設計的座椅Concrete Melt Chair即是一例。

這款椅子頂部為淺色混凝土，混凝土的形狀不如一般想像的堅固剛硬，而是如布匹一般垂掛在金屬底座上，從而在地板上堆疊數褶。那微帶厚度、緊貼底座的柔和曲線混凝土片塊，看起來也像爛泥一般，正如其名Concrete Melt Chair所指。

Bower Studios在這款專為The Future Perfect設計的座椅中，解放了人們對混凝土的想像，讓這個普遍、樸實、印象中堅固耐久的材料，擁有了其完成時不再具有的流動性。底座由鍍鉻黃銅製成，在線條極簡冷練的黃銅底座映襯下，淺色混凝土猶如一匹隨意垂掛的柔軟厚實織物，不僅在材質上輝映相襯，黃銅的金屬光澤與混凝土的溫暖厚實感，讓整體擁有協調的對比趣味，更讓這張椅帶有古老埃及的神祕華貴質感，又不帶上過多的歷史痕跡，儼然是出色具創意的文化轉化範例。

圖文來源／dezeen、Bower Studios

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