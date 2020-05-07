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武漢女染疫！夫42字暖喊「我很愛她，會一直守候…」　男護理師泛淚回應了

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▲▼病房,醫院,手術,病人,急診,血氧,點滴（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲護理師照護確診病人期間，也感受到親情的溫暖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／護理師洪志豪

嚴重急性呼吸道症候群（Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS）於2002年年底在中國廣東省順德市首次爆發，引發全球傳染病疫潮，在短短數月內，造成國家經濟、社會秩序與醫療體系等層面之重大衝擊，當時的我是個國中生，未深刻體會到SARS的影響。2019年年底在湖北省武漢市爆發的嚴重特殊傳染性肺炎（Covid-19），台灣防疫措施超前部署，在2020年1月我們單位成為防疫專責病房，說不害怕是騙人的，面對未知的傳染病以及過往SARS的恐慌，但經過反覆學習訓練，熟能生巧後已不再害怕。

我在單位裡為中生代，比我資深的學姊們皆有經歷過SARS事件，因此無形中產生壓力，會擔心若我在上班日為最資深角色時是否能勝任工作並保護學弟妹安全，所以在單位收治第一個疑似病人時，心想此時趁著有兩位資深學姊可以指導，便自告奮勇接了這位病人，以往都是以考試的方式執行穿脫隔個人防護裝備，沒想到在這時正式上場。在隔離門外病人的先生雖然很擔心太太情況，但仍堅強著對著我說：「我太太脾氣比較差，請你多安慰她，請告訴她我很愛她，我會一直守候她的，要她乖乖配合治療。」聽了這番話讓我熱淚盈眶，同時也以堅定口吻向病人的先生說：「我們會好好照顧病人的，請不要擔心。」

請繼續往下閱讀...

武漢女染疫！夫42字喊「我很愛她，會一直守候…」護理師泛淚回應。（圖／護理師公會全聯會提供）

▲母親擔心擔任護理師工作危險，但他因能參與此次防疫作戰而感到榮幸。

戴N95口罩及穿兔寶寶裝時悶熱不透氣再加上緊張感，沒多久就汗流浹背，加上病人為武漢人，口音相當重，雙方要重複幾次確認才能有效溝通，在剛入病室時，病人極為焦躁不安急欲破門而出，經過傾聽及了解後發現因病人無法與外界聯繫顯得焦慮不安，即使我當時整個面罩已經起霧及呼吸急促，還是耐心地協助病人完成手機網路連線，並轉述先生剛剛所說的話，病人在成功與女兒視訊後，整個情緒平穩許多，才得以順利配合隔離治療。

在剛開始照護確診及疑似病人，經常擔心自己會不會不經意汙染而將病毒攜出病室，進而危害到身旁的同事及親朋好友，所以變得很害怕外出，在過年期間也減少親朋好友接觸，好在身旁的人給予肯定及包容，焦慮逐漸緩解，為了自己及大家安全，仍時常對自己喊話，在接觸病人過程中須隨時謹慎小心。

我們單位裡有多位經歷過SARS事件的資深學姊們，除了傳授當時的經驗，還會顧慮到我們的心理層面，讓我們非常有安全感，經過幾個星期後我向母親坦承我們單位設為防疫專責病房，會照顧到疑似及確診的病人，母親認為這樣的工作太危險，但我向她解釋我們防疫物資充足且經過訓練已有足夠的能力對抗此次疫情，我很榮幸參與這次的防疫作戰，身為護理師我很驕傲。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

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