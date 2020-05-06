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269旅3起自殺！中士離奇「全身90％」燃燒身亡　竟是「死因不詳」

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國防部長嚴德發今日到立法院進行「反霸凌與自殘防治等相關作為」專案報告。（圖／記者鄭清元攝）

▲國防部長嚴德發今日到立法院進行「反霸凌與自殘防治等相關作為」專案報告。（圖／記者鄭清元攝）

圖文／CTWANT

陸軍269旅近7個月接連發生3起自殺案，分別折損中士、中尉，外傳案發原因與軍中霸凌文化有關，國防部長嚴德發今（6）日到立法院外交國防委員會進行「國軍軍風紀案件之處置、反霸凌、性騷擾與自殘防治等相關作為」專案報告。國防部報告承認，相關案件不排除與部隊管理、工作壓力、同儕互動等因素有關，惟真正肇因仍待檢調偵查釐清。

針對去年9月26日機步一營第一連謝姓中士於營內燒傷案件，國防部報告指出，該員於今年1月15日宣告不治，經檢察官相驗，初判死亡方式「不詳」，目前全案配合司法偵辦；另一起今年4月16日旅部連保養排排長黃姓中尉於營內自縊案，國防部報告則指出，經檢察官相驗遺體後，判定方式為「自殺」，全案也配合司法偵辦中。

時代力量立委邱顯智則批評，國防部的「反罷凌與自殘防治」專案報告，總共14頁，269旅三件只提到1頁半，字體還很大，且1頁半錯了好幾處。他今日會陪同黃姓中尉家屬召開幾者會，要求國防部徹底檢討269旅半年來，接二連三發生官兵死亡之不幸事件，並即刻調查黃中尉死因，誠實面對這起不幸事件，還給家屬一個公道。

嚴德發今早受訪時重申，黃姓中尉一案，陸軍專案小組進行行政調查後，已將269旅後勤副旅長陳姓上校、後勤科長趙姓中校、旅部連連長呂姓少校等3人暫停職務接受調查。

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