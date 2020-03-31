饒慶鈴與富山國小師生移植硨磲貝　共同守護海洋資源

▲▼ 饒慶鈴與富山國小師生移植硨磲貝，共同來守護海洋資源。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府為推動海洋保育及生態教育，31日由縣長饒慶鈴與富山國小的師生等齊聚卑南鄉富山水產動植物繁殖保育區，共同移植2到3年的21顆硨磲貝幼貝，最大的殼長有20公分。饒慶鈴呼籲民眾到保育區體驗時，暫時不要進入移植硨磲貝的潮間帶，讓我們一起守護硨磲貝，讓海洋生態永續發展。



饒慶鈴對富山國小的學生解說，硨磲貝就是卡通小美人魚的家，也是名畫「維納斯的誕生」女神腳下的貝殼，是非常珍貴而且稀少的，其成長速度非常緩慢，容易被自然界其他物種侵害；為積極、持續地投入維護生物多樣性的保育，改善海洋生物的棲地環境，希望透過復育硨磲貝的方式，設置硨磲貝的海底花園，讓富山水產動植物繁殖保育區成為最佳的海洋生態教育推廣地點，達到保育、遊憩雙贏的目標。





縣府農業處長許家豪指出，今年爭取到海洋委員會補助辦理「台東縣硨磲貝復育計畫」經費72萬8000元（中央補助69萬元，縣府自籌3萬8000元），並與農委會水產試驗所合作，預計在富山水產動植物繁殖保育區復育21顆硨磲貝。



行政院農委會高雄水試所主任翁進興博士向在場人員說明，移植的硨磲貝是由水試所澎湖海洋生物研究中心人工繁殖，經過DNA鑑定結果，台東與澎湖的硨磲貝是屬於同一系群；經過澎湖水試所掌握的技術，在種貝原生棲地海域海底取得精、卵，直接在試驗室育成硨磲貝，不必將種貝撈捕上岸，造成種貝的傷害損失。

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