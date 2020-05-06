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Google Stadia無線手把本週推出！　新版本還將支援Android TV

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▲Stadia。（圖／THE VERGE）

▲Stadia手把即將透過Wii-Fi與電腦無線連接。（圖／THE VERGE）

記者謝仁傑／綜合報導

Google 今（6）日宣佈，本週開始 Stadia 的手把將可與電腦進行無線連接。自從11月推出雲端遊戲服務以來，用戶可以不透過線路直接使用手把的唯一方法，就是使用 Chromecast Ultra 在電視上播放 Stadia。

無線的 Stadia 手把就像大多數其他遊戲主機的手把，透過Wi-Fi與Google的服務器連接，而不是透過藍牙連接，Google 表示，這可以為手把提供更精確的控制；不過，目前 Android 手機用戶仍然不能無線使用 Stadia 手把。操控方式可於此處參考 Google 的文檔。

Stadia Premiere Edition 的捆售包目前以69美元或129 美元的價格販售，其中還包括 Chromecast Ultra 和3個月的 Stadia Pro 訂閱。

此外，Google 預計在5月為 Stadia 新增更多遊戲內容，近期也將釋出新版本，同時也會支援 Android TV。科技外媒報導，新版本中將會追加5.1聲道輸出，以及4K HDR的串流顯示效果。


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