▲臉書開放全新影音備份工具。(圖/取自免費圖庫PAKUTASO)

記者余弦妙/台北報導

Facebook近日在官網上宣布推出全新數據傳輸工具,可讓Facebook用戶可以從Facebook照片和視頻直接一鍵打包備份到Google相簿雲端存放,不過這項便利功能目前僅開放給美國和加拿大用戶使用,未來將會陸續分批推送至其他國家地區。

Facebook表示,目前還在測試此工具,未來會繼續根據使用該工具的人的反饋以及與利益相關者的互動,來對其進行完善。目前初期階段提供雲端備份平台為「Google Photos」未來還會加入其它雲端平台的選項,如:蘋果iCloud、微軟OneDrive雲端服務。

而該項功能到底該怎麼使用呢?其實只需要四個步驟,首先要先點選FB的「設定選單」,再來在左邊的欄位點選「你的Facebook資訊」,接著在畫面上點選「 Transfer a Copy of Your Photos and Videos」,最後,在下拉是選單中選擇要傳送的影音檔案送備份的平台至「Google Photos」,依畫面操作提示輸入用戶名稱和密碼,就可快速完成影音備份。