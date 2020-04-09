Google提供Stadia Pro免費試用兩個月！　台灣尚未開放

▲Google 宣佈 Stadia Pro 將提供兩個月的免費服務。（圖／《THE VERGE》）

記者謝仁傑／綜合報導

Google 今發佈雲端串流遊戲服務 Stadia 的免費版本，任何擁有 Gmail 的用戶皆可註冊，並承諾推出 Stadia Pro 兩個月的免費試用，且開放9款遊戲。共有14個國家或地區可以使用 Stadia Pro 的免費試用版，並且可以購買並保留單個遊戲的服務，現有 Stadia Pro 的用戶同享此服務，停收訂費兩個月。

兩個月的 Stadia Pro 試用期過後，將恢復為基本的 Stadia 免費服務，僅限於1080解析度，60fps和立體聲。

▲雲端遊戲服務Stadia提供的遊戲名單。（圖／鏡週刊）

Google 還對 Stadia 系統進行一些改動，以準備應對湧入大量新用戶。Stadia 負責人 Phil Harrison 表示，為了進一步減少網路的負載，正在努力提供一項臨時功能，將預設的螢幕解析度從4k更改為1080p，「絕大多數人不會注意到遊戲品質有顯著下降，但是您可以在 Stadia 中自訂網路流量的選項。」

Google 表示將在兩天內推出免費版本，不過由於並非是在所有地區都有這個免費服務，台灣目前似乎也尚未在開放的國家地區之內。

任天堂最近炙手可熱，一機難求，有辦法破解跨區的玩家或許可以考慮先到 Google 的 Stadia 上免費註冊體驗一下。

▲Stadia。（圖／取自Google）

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