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Google收購Fitbit之後今年可能推出支援語音助理的兒童智慧表

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▲Fitbit被發現收購香港多奇科技，並傳出年內將推出4G LTE兒童智慧手表。（圖／取自Fitbit）

特約記者洪聖壹／綜合報導

自2007年成立以來便以健康、運動為方向來發展穿戴裝置的Fitbit，在被Google公司以21億美元併購之後，究竟動向如何？現在最新消息是：他們打算正式切入Apple公司也沒開發到兒童穿戴市場，預計推出支援4G通訊的Fitbit 兒童智慧表。

其實Fitbit很早就有兒童穿戴產品，後續推出的多彩版本Fitbit Ace系列就是一個代表性產品，少數款的Fitbit Versa也有許多女孩喜歡，現在有消息指出，在被Google收購之前，有多家外媒同時發現，資金短缺的Fitbit居然有能力收購香港商多奇科技（Doki Technologies）。

記者稍微查了一下這間公司，他其實也是一間新創公司，不過比Fitbit還要年輕，2015年成立，主要產品線幾乎都是兒童穿戴，包括 dokiWatch、sokiWatch S 和 DokiPal 等三款兒童智慧手表跟一款名為dokiBop的兒童智慧耳機。另外還有一項跟Google Fi相當類似的“Doki SIM”服務，每個月只要付10美元，就可在全球50多個國家/地區使用4G LTE服務。

Doki近期的宣傳商品就是具備語音通話功能4G LTE兒童穿戴裝置，著重的IP68防水、耐用、多彩，而且還具備追蹤功能。對於初為人父的記者來說，覺得如果有原生的Google Assistant來驅動產品，可能就更完美了。從官網來看，Doki將於7月1日關閉通訊和其他關聯服務，註冊的負責人亦變成 Fitbit 執行副總裁JEFF DEVINE。

也是因為這樣，Google收購Fitbit之後的第一步，可能就是推出具備4G連網能力的兒童智慧表。對此，Engadget似乎因此訪問了Doki和Fitbit雙方，不過雙方都不予置評。在相關報導當中，Engadget也再次提到Apple Watch可能在WatchOS 7當中加入兒童模式。

不過記者認為，由於Apple Watch最初本來就是針對大人們所設計，甚至有些手比較小一些的東方女性戴起來還是太大，因此除非Apple公司專為兒童設計智慧表，否則Google跟Fitbit的這一步，還是相當值得關注。

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＊部分參考資料來源：Engadget(英文)

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