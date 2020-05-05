老公成植物人！妻查財產驚揭他「偷吃前女友」21年…891萬落小三口袋討不回

▲陳姓男子外遇21年，陳妻直到他中風變植物人，向法院聲請財產申報時才發現，原來老公多年來給了小三891萬多元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

陳姓男子與妻結婚當年就外遇，與未婚的江姓女子不僅會互傳情書，甚至還發生了性關係，2人談情長達21年，直到陳男中風變植物人，陳妻申報財產清冊時，才發現原來老公多年來除了對婚姻不忠，期間還匯款891萬餘元給小三，對此，她決定提告請求償還。法院審結因陳妻無法提出消費借貸等證據，判她敗訴。

陳男與妻1996年結婚，同年江女明知陳男已為人夫竟仍與他交往，且從2人書信及對話紀錄可知他們還以夫妻相稱，並有發生性行為。陳妻原本都不知情，直到先生2017年因腦幹出血性中風變成植物人，她向法院聲請監護宣告，在財產清冊調取先生銀行資料時，才發現原來老公已外遇多年，中間更曾陸續匯出幾筆費用給江女，金額總計891萬8151元。

陳妻認為自己配偶權遭侵害多年，除向小三提告相姦罪外，也請求江女須償還891萬餘元。法庭上江女辯稱，這些錢都是自己與陳男長期交往所獲得的，當時她融資操作股票失利，男方因體諒她財物壓力才會贈予這筆財產，但目前這些錢都已花光，她薪水也只有3萬多，認為陳妻求償的撫慰金過高。

江女再坦言，自己其實是陳男的前女友，2人早在1992年時就交往，後來因男方出國留學而分手，怎料陳男回國結婚後雙方再次相遇，在陳男積極追求下他們才又相戀，江女強調自己從未挑釁過陳妻，也深信陳男能處理好他的婚姻問題。

刑事部分，法院審理時發現陳男與江女都會互稱「老公」、「老婆」，還會互寫情書示愛，又將女自承有與男方發生肉體關係，認定江女侵害配權屬實，判她有期徒刑3月，另須賠償陳妻200萬元；民事部分陳妻求償還的891萬餘元，因陳妻提不出任何投資契約關係、不當得利或消費借貸等證明，法官審結判她敗訴。全案仍可上訴。

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