竹聯幫天馳會長跑路躲澳門返台強制隔離　一出關...檢警輕鬆逮人

記者張君豪／台北報導

隨著新冠肺炎（covid-19）疫情蔓延全球，台灣入境隔離防疫隔離措施執行嚴密，也成為警方追捕黑幫大哥的另類管道；刑事局日前逮捕竹聯幫天堂天馳會會長綽號「橘子」的蔡沅彣（25歲、多項前科），警方表示該幫會涉及台北市多起暴力討債、恐嚇事件，蔡嫌自知事情鬧大遭警方鎖定，2019年9月搭機到澳門地區避風頭，未料肺炎疫情爆發，他今年4月從澳門返台遭衛福部強制隔離14天，警方守株待兔，4日晚間到新竹某隔離地點門口等候，不費吹灰之力逮人。

▲刑事局偵四大隊前往新竹某強制隔離處所外輕鬆逮捕竹聯幫天馳會長蔡沅彣，監視器錄下他當街逞兇畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊前往新竹某強制隔離處所外輕鬆逮捕竹聯幫天馳會長蔡沅彣，監視器錄下他當街逞兇畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊指出，竹聯幫天堂天馳會平常以恐嚇取財，討債為業，蔡姓會長介入債務追討，甚至幫資產管理公司、當鋪、高利貸業者進行暴力討債，若債務人不配合則會遭擄走毆打，去年6月還曾在台北市松山區某熱炒店因酒客踩到他朋友腳，他要求道歉遭對方拒絕，雙方一言不合，他便率小弟圍毆，對方被打到手骨折、遍體麟傷；甚至討債不成還遷怒到當初幫忙攬客介紹客戶上門借錢的中間人要求負責償還欠款，「否則要你好看」，手段相當惡劣。

▲刑事局偵四大隊副大隊長王志成說明案情。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵四大隊第一隊日前與北市文山二、大安、中山、松山警分局共組專案小組對竹聯幫天堂天馳會展開監控，但按兵不動持續蒐證；警方說，蔡嫌相當聰明，去年他聽聞警方展開調查，立刻訂機票跑路前往澳門，未料今年初新冠肺炎疫情爆發，大陸、港澳地區都成衛疫情災區，蔡嫌擔心繼續待在澳門會染上肺炎，自忖躲夠久了應該可安然返台。

未料檢警守株待兔按兵不動，清查入境資料並通報衛福部同步清查強制隔離處所，鎖定蔡姓會長正被隔離在新竹區某隔離所內，4日晚間，蔡男隔離期滿離開隔離所時，大批人馬一擁而上將他逮捕，並同步在台北市收網逮捕兩名該幫會成員。警詢目前仍在進行，刑事局表示將依涉嫌恐嚇取財、傷害、恐嚇危安等罪移送台北地檢署偵辦。

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