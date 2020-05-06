整形名醫張耀元性侵熟女遭判刑4年　理由矛盾撤銷發回更審

▲張耀元。（圖／翻攝自YouTube）

記者吳銘峯／台北報導

經常上電視、廣播節目的已婚整形名醫張耀元，2018年初與一名蔡姓已婚輕熟女到酒吧約會，2人隨後共赴飯店發生關係，但蔡女指控張耀元下藥性侵。一二審均將張耀元判刑4年，案經上訴最高法院，最高法院認為被害人在性侵過程中曾醒來並明示拒絕，但張男仍持續性侵，到底是構成「強制性交罪」或「乘機性交罪」？原審判決理由矛盾，因此撤銷發回更審。

現年42歲的張耀元長相斯文，是台北醫學大學生物醫學材料研究所理學碩士畢業，曾任台北馬偕紀念醫院整形外科主治醫師、台灣微整形醫學會副祕書長、京硯聯合診所醫師，強調是美國私密處整形權威Dr.Gary Alter的親授門生，專長是顏面整形、抽脂等技術。

而本案發生在2018年初，張耀元在案發前半年就透過朋友認識在顧問公司上班的蔡女，2人相談甚歡，最後相約在2018年1月間，到台北市南京東路某酒吧聚會，2人隨後到飯店休息，發生關係。但蔡女事後向檢方提告，指稱自己遭下藥性侵，並在婦幼隊的陪同下接受調查。蔡女指控，自己酒量不錯，但跟張耀元喝沒幾杯就暈眩，最後不省人事，所以懷疑張耀元下藥性侵。

張男則否認性侵，表示雙方當時在酒精的催化下，情投意合才發生關係，不知道為何蔡女事後提告。檢方根據蔡女的供詞，認定張男嫌疑重大，提起公訴。一審法院調查後，勘驗監視器畫面，認為蔡女離開酒吧及進入飯店房間時，確實處於酒醉、意識不清及行為舉止異於一般正常人之狀態甚明，因此認定張耀元有罪，判刑4年。上訴二審後，也認定張男成立「乘機性交罪」，駁回上訴，維持4年的刑度。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為2人發生關係期間，蔡女曾一度清醒，並明示拒絕不願發生關係，但張男仍奮力完事。最高法院認為這到底有無構成使用強暴脅迫手段的「強制性交罪」？或如原審論述所稱的乘人無力反抗而性侵的「乘機性交罪」？因此最高法院認為原審判決理由矛盾，撤銷有罪判決，發回高院更審。

