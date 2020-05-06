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印度N號房！未成年荒淫群組曝光　狂傳女同學照片還「揪團性侵」

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▲▼印度聊天室Bois Locker Room。（圖／翻攝自IG／ashnaasharma）

▲少年在聊天室內傳遞女同學照片。（圖／翻攝自IG／ashnaasharma）

記者張方瑀／綜合報導

南韓「N號房」聊天室性剝削案曝光後引起眾怒，沒想到印度竟也有青少年成立類似聊天群組，在封城期間大肆分享女同學照片，並對其品頭論足，甚至還嘻笑表示想要「性侵」她們。聊天室內容截圖曝光後，引發各界譁然，當地婦女協會已向警方報案，目前有一名成員遭到拘留調查。

印度德里一群青少年在社群網站Instagram上建了名為「博依斯更衣室」（Bois Locker Room）的聊天室，這群少年在聊天室中傳遞各種女同學的照片，並對其品頭論足，大開各種低級的玩笑，甚至嘻笑相約想要「性侵」她們。

▲▼印度聊天室Bois Locker Room。（圖／翻攝自IG／ashnaasharma）

▲Bois Locker Room聊天室。（圖／翻攝自IG／ashnaasharma）

而聊天室內容在其他社群網站曝光後，也引發了輿論的抨擊，德里婦女委員會（DCW）也報案要求警方進行調查。警方表示，還有另外一所學校也對這起案件提起刑事訴訟，目前已經有一名成員遭到拘留調查，不排除會再拘留更多成員。

不過，時常與警方合作的網路專家辛格（Shubham Singh）表示，許多在網路上流傳的聊天室截圖，看起來像是有經過編輯，可能必須花更多時間調查。

目前Instagram尚未給予正式回應，而國際網路安全法律委員會主席達戈爾（Pawan Duggal）認為，該公司應該要為此負起部分責任。達戈爾表示，在印度封城期間，他們注意到造訪色情網站和「暗網」的未成年人大幅增加，政府必須拿出有力手段來調查此事，阻止此類事件再度發生。

自從2012年「新德里公車姦殺案」之後，印度的性暴力問題逐漸浮上檯面，該次事件也引起大規模的抗議，也促使該國修改性侵害相關法案。不過這也沒有讓針對女性的犯罪事件減少，甚至，印度每4名性侵被害人，就有1名是未成年孩童，且大部分的加害人都與被害人相識。

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