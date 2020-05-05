獲妻原諒繼續偷吃…小三還懷孕產子！渣男狂傳「流動液體照」問：想嘿嘿嗎　

▲人夫外遇獲得原諒後竟不知悔改，繼續與小三來往，其妻子決定提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹一名林姓人妻結婚16年後發現丈夫外遇，且小三甚至產下一子，她提告後經成立調解，決定原諒丈夫撤告，孰料，丈夫竟不知悔改，仍與小三持續來往，甚至還一起出遊，林女認為此舉已嚴重侵害其配偶權，要求丈夫與小三連帶賠償60萬元。

判決指出，林女與丈夫於2003年1月間結婚，發現丈夫外遇後，雖然提告，但雙方於2019年7月19日達成共識後，林女便撤告，原以為事情就這樣結束，不料，1個月後丈夫竟按耐不住，繼續與小三來往，兩人共赴宜蘭遊玩。

此外，林女還發現丈夫手機內的聊天內容非常鹹濕，除了傳送「手上握有液體照片」，與小三的對話中提及「要多運動才會持久」、「說你想我」、「我想抱抱」、「想嘿嘿是嗎？」、「又打完槍槍了」、「每天這樣打對嗎」、「我本來還想說明天跟你修幹」、「臭爸爸有量過你的弟弟多長嗎」、「想你啊」、「想嘿咻哦」、「我要嘿咻啦」、「我那邊給你的感覺如何」、「嘿咻嘿的不夠多」、「所以今天來一發吧」等語句，認為兩人確實有發生性行為。

法官勘驗上述說詞及曖昧對話，確認林女丈夫與小三之間有超過一般社交關係，使得林女婚姻圓滿受到破壞，審酌兩造身分、地位及經濟狀況後，判林女丈夫、小三兩人連帶賠償20萬元為適當，全案仍可上訴。



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