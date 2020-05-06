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國際油價暴跌！史上首次國籍航空「燃油附加費+0」　5/10起生效

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▲▼松山機場,長榮航空,中華航空。（圖／記者林敬旻攝）

▲燃油附加費首次降至0元，5/10起生效。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，航班量大減，國際油價也暴跌。國籍航空燃油附加費因隨國際油價波動，民航局也核定5月航空公司向旅客收取的航空燃油附加費降為0元，這是該費用實施以來首次跌至0元，自10日起生效。

自2004年7月起，民航局同意國籍航空公司國際航線向旅客收取的燃油附加費，並依中油公司每個月公告的國際航空燃油價調整，當每桶40美元以上，就可向旅客收取。

請繼續往下閱讀...

根據中油公告價格，5月國際航空燃油價每桶29.62美元，因遠低於收取附加費標準，民航局最新核定5月國籍航空燃油附加費為0元。

▲▼桃園國際機場,桃園機場,桃機,搭機人潮,搭機。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲燃油附加費5/10起調降，近16年首次跌至0元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

事實上，今年3月國籍航空收取的航空燃油附加費，短程線每人每航段為12.5美元，長程線每人每航段32.5美元；4月時已調降，短程線每人每航段降至5美元，長程線降至每人航段13美元。5月再度調降至0元，創下實施航空燃油附加費近16年以來，首次+0元紀錄。

不過，因疫情仍持續重創航空業，各國紛紛實施出入境禁令，導致旅客大減，即便現在航空燃油附加費+0，民眾近期也沒有購買機票意願，感受不到降價小確幸。

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