家樂福「Switch電視同捆包」120組開賣！　全台瘋搶半小時完售

▲家樂福上午10點於線上購物開賣Switch搭配電視組合被瘋搶，目前官網只剩可單買電視選項。（圖／翻攝自家樂福官網）



記者蕭筠／台北報導

搶翻了！家樂福量販今（6）日上午10時於線上購物開賣電視搭配Switch、健身環組合，售價竟然不到4萬元，分店最快5分鐘就被搶光，目前官網似乎也下架該促銷方案。對此，業者表示此組合為限量商品，全台只有120組，開賣僅半小時就完售。

家樂福線上購物今日開賣SAMSUNG三星55吋電視搭配一整套Switch以及近期超夯的健身環，售價只要38680元，開賣不到半小時就完售，目前於家樂福官網也找不到可購買頁面，對此，業者表示，此款為限量商品，全台只有120個組合，原訂是今日至8日開賣，沒想到受到消費者如此歡迎，短短半小時就賣完。

▲Switch主機超搶手。（圖／記者邱倢芯攝）

事實上，任天堂Switch《動物之森》近期已成為國民遊戲，加上疫情的關係，導致銷量大增甚至長期缺貨，每次只要有通路開賣，都會立刻一搶而空。5月勞動連假第一天，PChome 24H和Yahoo 購物中心就曾開賣全新的 Switch 主機，其中包含廣受好評的動物森友會聯名版、Switch Lite和健身環大冒險。當時也是幾分鐘內立刻搶購一空，許多網友甚至連網站都進不去，紛紛在網路上哀嚎跟本搶不到。

嗅到任天堂Switch遊戲機的商機，許多高價或滯銷家電「與Switch綑綁」推出組合包，除了今(5)日家樂福推出與電視機一同販售的組合包外，先前也有商人主打瓦斯爐、投影機、空氣清淨機等各種家電器具與Switch的組合銷售，且往往「戰績輝煌」，只要綑什麼都立刻賣斷，可見Switch的人氣之高。

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