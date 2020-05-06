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韓市府拒借罷韓投開票所　楊秋興開槓：防疫位階決不可僭越憲法民主機制

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▲▼民進黨團4日臨時會質詢韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

罷韓投票於6月6日舉行，但高雄市教育局以防疫為由，要求各校僅能出借2間教室當作投開票所，引發爭議。對此，前高雄現場楊秋興6日在臉書批評，這已經嚴重破壞民主憲政體制。

高雄市教育局日前要求，高雄市學校校方只能借2間教室當作投開票所，教育局長吳榕峯於更在臉書發文釋疑，強調「請讓學校回歸 孩子優先的堅持」，也引來民進黨高雄市議員陳致中和時代力量高雄市議員黃捷皆在臉書批評，根本就是護主。

中選會5日說明，本次罷免案設置1823所投票所，預定於2020年5月11日公告投票所設置地點。截至5月4日止，僅洽借完成1313所，尚有510所未完成洽借。

楊秋興指出，一、民主法治乃我們全國人民共同的信仰，不容任何團體、機關或個人，藉口阻擾或阻擋；二、選舉、罷免、創制、複決乃憲法賦予人民基本權利，不容任何執政的地方縣市政府「藉機」破壞及阻礙；三、防疫位階決不可僭越憲法保障民權的民主機制而隨意阻擋。

此外，楊秋興也呼籲國民黨主席江啟臣應以「維護憲法保障民主人權」的精神，正面告知高雄市長韓國瑜不可輸了選舉又連累國民黨揹負「毀憲破壞民主」的罪名。

楊秋興也強調，此種破壞國家憲政體制的事情，監察院及司法單位更應主動快速的介入處理。

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