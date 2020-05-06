追撞日產車！奧迪車主一句話秒殺「你這車我買了」…霸氣轉帳走人

▲奧迪車衝過檢查站。（圖／翻攝自紅網）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西省南寧市一位日產私家車車主日前遇到一件讓自己又喜又悲的怪事。一天上午，他開著自己的車出門，路上被一輛白色奧迪車追撞，正要下車理論。奧迪車主直接霸氣一句，「你這輛車多少錢？你這車我買了！」當場二話不說線上轉帳付款，隨後找拖吊帶著車一起離開。

據《紅網》報導，事情發生在4月24日晚，當時廣西南寧警方在一處路口臨檢，對一輛白色奧迪車進行例行檢查。萬萬沒想到，司機竟然突然加速衝過檢查點和紅燈，還撞壞了警用設施，飛快逃離現場。

面對如此意外情況，警員馬上調取、篩選海量監視器畫面及現場調查走訪，4月27日在某修車廠找到了這輛車。但讓人疑惑的是，與這輛車一起送來修車廠修理的還有一輛日產轎車。

▲▼奧迪車追撞日產車，車主當場買下。（圖／翻攝自紅網）

原來，奧迪車4月24晚逃離檢查點後，於次日（4月25日）上午與日產轎車再次發生碰撞。

警員隨後找到日產轎車的黃姓車主，他回憶，當天與奧迪車碰撞後，為了躲避警方的檢查，奧迪車司機過來協商不要報警，並且用41000元人民幣（約新台幣17萬元）買下日產車，「他當場就直截了說可以私下解決嗎，他還問我，你這輛車多少錢，我說41000元，他就直接用支付寶給我錢，把車買下來了。」

隨後，警員與奧迪車主取得聯繫，通知他到案說明。車主稱，當時開車的人不是他。之後，一位盧姓男子卻主動來到警局投案，但經查，他被警方發現只是來「頂包」的。

多方調查，警員終於逮捕到當晚的黃姓司機。他供述，當晚看到警員臨檢，因為沒有駕駛證，心理一害怕就直接踩油門走了，之後又擔心事情敗露，才會當場買下日產車。

目前，黃男因阻礙執行職務、無照駕駛等2項，遭裁處1700元人民幣（約新台幣7171元）、行政拘留15日的處分。

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