有錢就是任性！　奧迪車主追撞Nissan「當場轉賬」：這車我買了

▲Nissan車主被追撞，對方當場買下車子。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

廣西南寧一輛奧迪25日早上追撞一輛日產汽車（NISSAN），但是肇事車主下車後相當霸氣，直接提出私了，當場轉帳4.1萬元人民幣（約17.6萬元新台幣）買下受損車輛。原來車主先前才剛闖紅燈逃離警方檢查，事情因而爆發。

根據看看新聞報導，廣西南寧公安交警特勤大隊聯合八大隊4月24日晚間在江北大道相思湖路口作業時，對一輛白色奧迪車進行查緝，沒想到司機竟突然加速衝過檢查點，闖紅燈駛離現場，撞壞了警用設施。

警察調查後，4月27日在南寧大學東路某汽修廠找到了奧迪車子，而與這輛車一起送來的還有一輛日產汽車。日產汽車車主黃某鋒表示，4月25日早上被追撞，當時奧迪車主提出要私了，「你這輛多少錢？」「4萬1」，接著奧迪車主就當場支付寶轉帳買下車。

奧迪車主一開始向警方表示，24日車子是別人開的，之後盧姓男子自行投案。但經過調查，原來盧男根本是「打手」，之後才找上真正的駕駛人黃某文。黃某文透露，當天看見許多警察，因為沒有駕照，一時害怕就衝走了，之後擔心事跡敗露，當場買下日產車。

據了解，黃某文因阻礙執行職務、無駕駛證兩項違法行為，被依法處罰款1700元人民幣、行政拘留15日的處罰。盧某因替人「頂包」妨礙作證，也將受到法律的製裁。目前，涉案車輛已被暫扣。

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