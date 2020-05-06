「台版翹臀珍」正面照曝！撞臉韓星崔智友　斷開老公情定科技少東

圖、文／鏡週刊

上市公司華通電腦董事長之子、華通副總經理吳彭弘，遭人爆料長期外遇，還在桃園豪宅區與小三共築愛巢。本刊連續2週直擊，吳與小三2度在週六進出愛巢，過程中互動非常親密，不僅在大街上忍不住欲火相互擁抱、互摸屁股調情，女方還會喜孜孜地親吻吳的臉頰，像極了熱戀中的男女。

▲4/11 12 : 07吳彭弘與簡芳貞（圖）準備出門，貼心的吳還先去取車，讓簡出門就可以直接上車。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

知情人士指出，吳的小三簡芳貞是華通前員工，原本是有夫之婦，後來離婚就跟吳在一起，這段地下情已維持好長一段時間。

本刊調查，吳彭弘的小三簡芳貞，年約40歲，五官深邃，身材保養得宜，臉書大頭照上穿的白色毛線外套，還是由她自己親手編織，在朋友眼中是典型的氣質美女，甚至形容她很像經典愛情韓劇《冬季戀歌》的女主角崔智友。

簡也時常在臉書分享出國遊玩的美照，今年2月，她將臉書封面照片換成自家客廳照，樓板挑高設計，讓整個空間顯得格外大器，書櫃不只擺放藏書，也展示許多藝術瓷盤，一旁牆上還掛著一幅鑲著金框的油畫，為原本就富麗堂皇的豪宅，增添許多浪漫的藝術氣息。

根據內政部不動產交易實價登錄資料，簡所居住的高級豪宅，每坪單價約20萬元，規劃大多是60坪左右的大坪數，是桃園市蘆竹區著名的豪宅社區。



更多鏡週刊報導

【科技少東偷情7】神祕科技大廠身家超驚人 老董贈股兒女豪擲12億稅金

【科技少東偷情8】住北市蛋黃區7億豪宅 勇腳副總體力驚人奪半馬冠軍

【科技少東偷情9】與翹臀前員工爆不倫 華通少東回應了