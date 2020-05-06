迪士尼上海園區11日重啟　入園條件曝：全程戴口罩、保持社交距離





▲上海迪士尼樂園將是疫情過後，全球第一個重啟的園區。（圖／記者陳政錄攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎疫情造成全球經濟衰退，也讓全球主題樂園都被迫關閉的迪士尼，蒙受14億美元（約新台幣417.8億元）的損失。如今中國官方統計本土病例清零，迪士尼宣布上海迪士尼樂園，將於11日以採取限制人數的方式，重新開放園區。

路透社報導，迪士尼新任執行長查佩克（Bob Chapek）於今年2月上任，正好「趕上」全球疫情大流行，他表示上海的迪士尼樂園將於5月11日重新開放。他中國政府要求開放入園人數維持在30％，或是大約2.4萬人，但迪士尼會主動將人數降得更低，同時會在園區內要求社交距離、配戴口罩，並加設溫度顯像儀，入園民眾也必須掃描中國政府製作的上海公衛回報QR code。

查克表示，現在要預計園區內的所有設施何時開放還太早，迪士尼正在評估各種不同的情境應變，以及謹慎行事，確保主題樂園最終能全面重新開放。

迪士尼首席醫療長海媚（Pamela Hymel）在聲明中指出，上海園區的開放，對世界各地的迪士尼主題樂園和零售據點而言，都是鼓舞人心的一件事。她說公司也已經在計畫全美主題樂園的逐步解封階段，並在虛擬隊列（virtual queues）的機制考慮進去。