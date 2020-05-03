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母親節15K預算！3種超實用禮物...她陷抉擇　「關鍵1點秒NG」網狂勸退

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滑手機,不爽,已讀不回,不屑。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

母親節將至，許多兒女開始煩惱，究竟要送老媽什麼禮物？一名女網友最近也陷入抉擇，她表示，預算訂在1萬5左右，手機、家電都列入考慮清單中。對此，鄉民點名不少NG禮物，直言「真的母湯阿！」

孝順的女網友在PTT發文提到，隨著母親節的到來，自己又陷入抉擇的漩渦裡，細數過往的禮物史，大前年她送出保養品，前年是紅包，去年買了一個包包，而今年她希望來點新意，「當然要實用，不要當花瓶，最好是細水長流型，慢慢用到很久」。

請繼續往下閱讀...

她表示，這次的預算落在15K上下，目前考慮名單有手機、洗碗機或掃地機，「她都用安卓，因為現在那台拍照不太美，想說幫她升級個拍照機，但就怕最快變成花瓶。而洗碗機礙於環境限制最多，我家小廚房小家庭，裝了真的有比較好嗎？而且以我的預算，似乎根本買不到好貨啊！」

做家事,洗碗盤,清潔劑,洗碗精,細菌滋生。（圖／記者李毓康攝）

▲做家事可不是媽媽專屬的工作阿。（圖／記者李毓康攝）

至於掃地機，原po有稍微研究過，之前母親曾經提到過，但後來也是沒下文，「想說如果真的喜歡，預算內可挑一台，現在有預購價13088送2邊刷，好像也是預算內不錯的選擇，想問問大家禮物方面會怎麼選呢？」

雖然不少人覺得，洗碗機或掃地機都非常值得買，不過更多鄉民認為，不適合當母親節禮物，「別送洗碗、掃地、洗衣、烘衣、冰箱這類的，直接送錢更好」、「媽媽禮物應該為了她，像掃地機這種，有錢直接買一台就好」、「手機+1，掃地機和洗碗機本來就是為了大家買的」、「當禮物不太適合，就會有種掃地和洗碗是媽媽工作的感覺」、「家電我會翻白眼，全家都在用，感覺我是傭人」、「當禮物不太適合+1，家事是大家要一起做的，而不是媽媽的責任」。

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