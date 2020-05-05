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國小生沒借器材被罰「戴口罩跑10圈」…媽媽氣炸！校方緊急回應了

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▲▼國中，操場。（圖／記者周宸亘攝）

▲網傳國小老師罰戴口罩跑10圈，教育局介入 。（示意圖／資料照，與本文當事人無關）

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區一名家長在臉書貼文，指稱小二女兒的體育老師要「全班戴著口罩跑操場10圈及跳繩500下」，指控老師跨張行徑；對此校方作出回應「並無體罰，也沒強逼戴口罩跑操場，500下跳繩可分次」，新北市教育局則表示「若查證確有不當管教情事，將從嚴處理，絕不寬貸。」

這名小二女學生的媽媽在臉書不公開社團「爆料公社」貼文，泰山區一所小學的體育老師，疑似值日的同學沒有借器材，要連坐處分全班跑操場10圈，並強逼全程戴口罩；媽媽怒指「你們有人願意戴著口罩在烈日高溫下，跑操場10圈嗎？最後一圈還要全力衝刺」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲小二女學生媽媽在臉書貼文怒控體育老師處罰全班太誇張 。（圖／翻攝爆料公社）

更加碼爆料說「另外還要戴口罩跳繩一次跳五百下，沒跳完就罰跑操場三十圈，連我們大人都不願意做的事，為何要加諸在小孩身上」，點名學校的葉姓體育老師出來解釋一下。

消息一出，學校趕緊出來滅火，當天第二節體育課，因未借到球類器材，體育老師調整課程內容為體適能活動，全班跑操場2圈，且2人一組進行約30公尺衝刺跑，學生跑完後，慢步回起點，每生共跑3趟。學生表示，老師上課時有提醒，跑步時可不用戴口罩。學校調查結果顯示，當日該節課，老師並沒有針對任何學生進行處罰。

新北市教育局更發出嚴厲聲明，「針對教師不當管教行為，絕對零容忍。並督導該校加強宣導落實教師輔導與管教學生辦法注意事項之相關規定，以維護學生受教權益。倘若查證確有不當管教情事，將從嚴處理，絕不寬貸。」

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