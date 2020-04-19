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駕駛薪資補貼申請　中壢監理站：救急錢快核發兩天受理1552件

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▲公路總局中壢監理站受理駕駛人薪資補貼申請

▲公路總局中壢監理站，假日受理駕駛人薪資補貼申請。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情重創經濟活動，運輸業者受到嚴重波及，營業受影響，公路總局中壢監理站受理駕駛人薪資補貼申請，假日不休息，站長吳金全並以同理心和主動關懷方式，趁假日火車站排班計程車多，派員進行逐車宣導，也受理當場收件，讓駕駛人免跑監理站，希望救急錢能儘快核發給有需要的駕駛朋友。

▲公路總局中壢監理站受理駕駛人薪資補貼申請

▲請問運將先生，有申請駕駛薪資補貼？監理站同仁向排班計程車宣導並現場受理。（圖／中壢監理站提供）

中壢監理站表示，18、19日兩天，遊覽車應申請750件已送632件；計程車應申請1300件已送867件；租賃車因有代僱駕駛等狀況，無母數資料，不過有53件申請，共已受理1552件駕駛人薪資補貼申請，有的是個人申請、有的是業者統一拿來，為顧駕駛人權益，20日仍持續受理，籲請運將們把握權益。

中壢監理站說，交通部因應新冠肺炎疫情，汽車運輸業營運受到重創，為協助營運困難的計程車客運業、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人，於紓困措施2.0再納入駕駛人薪資補貼，每人每月補助1萬元，自2020年4月起至同年6月止，為期3個月。

駕駛人薪資補貼申請，申請人請備齊申請書、存摺影本及相關證明文件；另有雇主者，則由計程車公司(行號)、遊覽車客運業及小客車租賃業統一填妥薪資補貼清冊提出申請。

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