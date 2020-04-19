駕駛人薪資補助超有感！高雄區監理所1504人申請「救命錢」

▲監理所員工協助司機填寫資料，希望政府的這筆補助費能幫忙駕駛人渡過難關。（圖／高雄區監理所提供）

記者王兆麟／台東報導

交通部對受新冠肺炎影響發生營運困難之運輸相關產業，實施紓困振興方案，針對遊覽車客運業、計程車客運業駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛人，自4月1日至6月30日止，為期3個月，補貼駕駛人每月新台幣1萬元。高雄區監理所含轄站（屏東、台東、澎湖）假日不打烊，監理同仁全天加班受理申請。

接獲訊息的駕駛朋友一早就踴進到監理所站，急著要申請這份「救命錢」。高雄區監理所所長梁郭國表示，駕駛人薪資補貼每人每月可享1萬元補助，連續3個月共補助3萬元，由於受新冠肺炎影響，許多駕駛人工作量減少，甚至沒有收入，生活遇到困難，希望政府的這筆補助費能幫忙渡過難關。

「還好有這筆補助費用，否則生活開銷真的很困難」鄭姓遊覽車駕駛說，高雄監理所員工都會幫司機填寫資料，很有耐心速度也很快，真得很有感！

▲高雄區監理所含轄站同仁全天加班受理申請。

駕駛人管理科科長龔建源說，截至今（18）日上午監理所站總共受理1504件。18日上午申辦秩序良好，防疫期間進入監理所仍然要量測額溫及加強手部消毒，室內也要保持1.5公尺的安全距離。

監理所提醒，下午持續服務到5點，周日也提供服務，歡迎駕駛人多多利用。駕駛人如要瞭解更多紓困方案可至公路總局網站防疫專區查詢或撥打各監理單位電話洽詢：

高雄區監理所(07)7711101轉分機201或209

屏東監理站(08)7666733轉分機301

臺東監理站(089)311539轉分機301

澎湖監理站(069)211167轉分機201。

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