歐美安養院感染死傷慘重　侯友宜不開放長照探視2主因曝光　





▲新北市長侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜對近日開放長照機構探視，採取比中央更嚴格的措施，主要原因是鑒於日前歐美兩起安養院爆發院內感染，造成嚴重死傷，事後分析主因都是「訪客進出、人群聚集」，因此新北市決定暫緩開放。

中央流行疫情指揮中心1日宣布長照機構開放實名預約訪視。不過，侯友宜於5日在應變會議裁示，長照安養機構以限「人數、時間、地點及年齡」的4大原則，保護每一位長輩的健康安全。

美國華盛頓州柯克蘭市在3月中爆發群聚感染，129人確診，其中包括81名安養者、34名工作人員（包括醫護人員）以及14名訪客，最終造成35人死亡。澳洲則是因部分地區開始鬆綁規定，在新南威爾斯州一間養老院，超過60人染疫，14人不治。主要原因都是訪客進進出出、人群聚集。

有鑑於此，侯友宜感慨表示，老人家本來健康狀況就比較差，需要嚴格、謹慎面對，採取嚴格的保護措施。市府團隊每天開防疫會議，會滾動式修正相關規定，不論外界怎麼看，他都以400萬市民健康為最高原則，並無外界所說的「逆時中」。

侯友宜指出，他了解市民殷切期盼母親節與媽媽相聚，但保護媽媽的健康、讓媽媽快樂無恙，是送給媽媽母親節最好的禮物。探視長照機構親友，除了與中央共同原則外，新北市管制每一機構，一次一個會客室，家屬限2人，除產後護理之家兒童不能探視，限時30分鐘。完全臥床者，每日每寢室限一組探視，同一時間限1人進寢室，限30分鐘。

此外，探視期間不共餐飲食；探視完畢，立刻消毒探視區域再安排下組訪客；機構可根據環境狀況，自訂預約探視時間，並週知住民家屬。其他因住民出現特殊身心狀況，經評估有必要探視且經機構同意者除外，以保護長者及醫護人員，杜絕防疫破口。

社會局長張錦麗表示，新北市共217家老人長照機構、82家護理之家、49家產後護理之家、9家精神護理之家、16家身障機構和8家兒少安置機構，合計381家長期照護機構，新北市與長照協會和機構溝通後，擔心疫情尚未完全穩定，決定以小幅度開放，以免有感染風險。