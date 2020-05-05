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新冠肺炎疫苗9月就會問世？　中研院一張「流程圖」解答

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▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫苗。（示意圖／路透）

▲新冠肺炎（COVID-19）疫苗何時能問世，是全人類都關切的話題。（示意圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全世界，全人類都把希望寄託在疫苗的研發，世界各國的團隊都在與病毒搶時間，有的國家團隊表示今年9月有疫苗，有的則是聲稱明年會有疫苗。對此中央研究院在粉絲頁上做了一張流程圖解答，究竟研發疫苗需要多久的時間。

中央研究院粉絲頁解答，研發疫苗要多久？為什麼有些國家的COVID-19疫苗發展那麼快？正常情況下，疫苗研發從數年到數十年都有可能，目前宣布已找到疫苗的新聞，皆只是找到疫苗「候選人」，還不是真正的「當選人」（臨床前試驗階段），因此仍需要漫長的測試。

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儘管因為疫情嚴峻，今年3月17日美國食品藥品監督管理局 （FDA） 特許一種 mRNA 疫苗「候選人」跳過動物實驗，直接進入人體臨床測試，但是否能產生有效抗體、安不安全，也還需要數月觀察。不過，此等疫苗研發的速度已是前所未見。

▲▼中研院製作流程圖，解答疫苗的研發過程。（圖／取自中央研究院 Academia Sinica臉書）

▲中研院製作流程圖，解答疫苗的研發過程。（圖／取自中央研究院 Academia Sinica臉書）

中央研究院甚至用一張流程圖解答，在臨床前試驗階段，需要先取病毒最外層的物質，也就是定義抗原、生產抗原，接著才能進入動物實驗與攻毒實驗，實驗成功後，才能進入臨床實驗階段，從10人左右的人體耐受性實驗，再來進入最困難的100人左右的小規模人體測試，持續追蹤1~2年，之後再進入250人到1000人的大規模測試，之後才能進入上市監督階段，持續改良已上市的疫苗。

中央研究院也解釋，研發疫苗短則1年，長則需要幾十年，甚至未必會成功，例如愛滋病疫苗已經研發20年以上還沒有成功。

中央研究院針對「冠狀病毒疫苗」和「一般病毒疫苗」有何不同做說明，冠狀病毒與流感都是RNA病毒，變異速度比一般DNA病毒快，甚至可能每年流行某種亞型。因此，科學家研發疫苗就要更全面，不但可能如流感年年選株，甚至找出病毒不易變異的部位，發展廣效性疫苗。

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