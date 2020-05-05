追加的「紓困1萬塊」怎麼領？　陳時中「秀公式」說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

行政院4日公布擴大紓困補助方案，衛福部部長陳時中也在中央流行疫情指揮中心記者會上再度說明「紓困計算方式」，但不少網友反應仍是霧煞煞。對此，陳時中也親自秀公式說明，他強調，這次紓困是從寬認定，唯一認定的是「存款」，也不需要提供收入證明。

陳時中表示，可申請擴大紓困補助幾個重要條件，第一為原本有工作卻受到疫情影響，且沒有軍公教勞農保身份；第二個是以家戶為單位，也就是共同生活戶；第三個則將原本低於最低生活1.5倍，擴大為1.5至2.0倍。

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陳時中表示，每個縣市都有最低生活費，家戶收入是指1至4月平均值，加上家戶總存款，因為計算方式複雜，衛福部也列入計算公式：［（家戶月平均收入＋家戶總存款）－15萬元*家戶人數］／家戶＝家戶每人每月生活費。

若每人每月生活費「低於」縣市最低生活費的1.5倍，將核發1～3萬元；家戶每人每月生活費「介於1.5倍與2倍」之間，則核發1萬元。

▲陳時中親自寫公式，教大家算紓困方式。

不少網友疑惑「到底什麼人可以領？」陳時中說，本來有工作，但因為各種可能被疫情影響，受到影響的人就把情況寫下來，也因為收入證明比較不方便提，所以這次紓困是從寬認定，唯一認定的是存款，有憑有據的。

但也有人質疑「存款高低不公平」，為何唯一認定存款，不用單一收入？陳時中則解釋，主要原因是「排富」，有些人有存款很多，有些是沒有真的報收入的包租公，這些人都是相對富有的，不需要紓困，所以用存款方式排除掉。他強調，主要是收入不穩定的人，容易受到大環境的影響，衝擊比較大，真的有收入的人不會用到這塊。

▲陳時中認真試算公式。