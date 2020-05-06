陸增2例俄羅斯移入確診　黑龍江為復工下調綏芬河風險等級

▲黑龍江綏芬河市地處中俄邊境，是大陸上月新冠肺炎輸入性疫情的重災區。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

據大陸國家衛健委最新通報，5月5日0—24時，共新增確診病例2例，均發生在陝西，為從俄羅斯入境的輸入性疫情，另亦有增加20例無症狀感染者，其中17人來自本土，顯示疫情仍存有潛在性風險。但是，為了盡快復工復產、復市復商，作為大陸上月的輸入性疫情重災區，黑龍江綏芬河已從今日零時起，將防疫風險等級下調為低風險。



根據通報，5月5日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2例，均為境外輸入病例（在陝西）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（在上海）。

▲湖北的無症狀感染者風險依然存在。（圖／路透）

至此，大陸境外輸入現有確診病例278例（含重症病例5例）。整體來看，大陸現有確診病例339例（其中重症病例26例），累計治愈出院病例77911例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例82883例，現有疑似病例5例。累計追踪到密切接觸者735577人，尚在醫學觀察的密切接觸者6973人。

值得注意的是，具有傳染力的無症狀感染者風險依然嚴峻，5月5日0—24時，大陸新增無症狀感染者20例（境外輸入3例），雖當日無轉為確診病例，但17例本土中，有16個無症狀感染者均在湖北省。

此外，據央視報導，為全力推動復工復產、復市復商，全力恢復正常生產生活秩序，黑龍江綏芬河防疫風險等級已從6日零時起，下調為低風險。

在此之前，由於和俄羅斯接壤，黑龍江省於3、4月成為大陸輸入性疫情的重災區，目前累積173例現存確診中，有125例來自境外輸入，累計境外輸入確診病例達到386例，並產生諸多輸入關聯性、聚集性疫情擴散案例，以至於黑龍江省在4月被國務院列為「疫情中風險地區」，在當時祭出回家至少需要35天超長隔離的圍堵措施。



4月26日，與俄羅斯接壤的重要大陸邊境城市綏芬河，更按照中風險地區管理，將全城劃定為重點管控區。中共總書記習近平也在4月29日的中共中央政治局常務委員會上，首度點名黑龍江，強調防範疫情輸入壓力增加，各地區要做好疫情防控。

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