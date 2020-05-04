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潤寅董娘主導詐貸472億…老公怕離婚配合簽字　公司代繳兒每月百萬卡費

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記者劉昌松／台北報導

北檢2波起訴潤寅實業詐貸案，指控董事長楊文虎、王音之夫妻涉詐12間銀行超過472億元，其中居於主導地位的是董娘王音之，楊文虎為維繫婚姻家庭而配合，2人因潛逃美國陸續被遣返收押，夫妻近半年沒見到面，今天因為要等待法官裁定是否交保，終於帶著手銬一起搭囚車抵達台北地院。

▲▼ 潤寅詐貸案，楊文虎、王音之夫妻移送台北地院。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 潤寅詐貸案主嫌楊文虎(左)、王音之(右)夫妻移送台北地院。（圖／記者劉昌松攝）

分別被羈押4個月、2個月的楊文虎、王音之夫妻因仍在禁見中，在囚車上沒有機會交談，下囚車時，也有法警隔在2人中間，無法互動，不過楊文虎看起來明顯消瘦許多，而王音之則一度雙手合十，向法警點頭示意表達感謝。

▲▼楊文虎被押回台灣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲楊文虎現在的體型比被押回台灣時消瘦不少。（圖為資料照／記者沈繼昌攝）

貿易商潤寅集團掛名負責人是楊文虎，但真正經營者是企圖心強烈的王音之，因為是台塑集團許多部門代理商，與伊朗等多國貿易往來頻繁，給外界印象是精明幹練的女強人，公司內部則認為王音之是個過於溺愛子女的母親，讓子甚至同意每個月用公司款項，支付早已成年的兒子在美國上百萬元卡費。

不過潤寅生意越做越大，現金需求越來越多，甚至需要向錢莊借貸周轉，2019年6月詐貸案爆發前，王音之和楊文虎潛逃美國依附兒子而遭通緝，20201月間，楊文虎護照遭註銷被美方驅逐，台灣調查局將他押返國門收押，王音之隨後在3月初被遣返回台，2人都隨即被檢察官聲押禁見獲准，楊文因曾在法庭上坦詐貸，丈夫楊文虎都不知情也沒過問。

▲▼潤寅詐貸案，楊文虎之妻、王音之遣返抵台。（圖／記者林振民攝）

▲王音之已向法院坦承主導詐貸，還為夫緩頰「他不知情」。（圖為資料照／記者林振民攝）

如今不但夫妻倆都被起訴，2人兒子楊昌衡已被檢察官發布通緝，女兒楊宇晨因涉嫌幫助滅證、洗錢，被收押到4月底才獲得法院裁定500萬元交保，條件是必須將在大陸資產匯回，否則法院隨時會再次裁定羈押。

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