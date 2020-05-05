防疫用品變時尚配件！用口罩護目鏡創作　高雄駁二青春設計節線上展

▲防疫用品也能變時尚配件！高雄駁二青春設計節線上展開跑。（圖／高雄市政府文化局）



記者林育綾／綜合報導

受到疫情影響，高雄駁二藝術特區「2020青春設計節」今年採取線上數位展，如今正式上線！展出近700件參賽作品，共有22校、39系所參賽，一同角逐競賽總獎金88萬。學生們創意十足，口罩、護目鏡都成為元素，結合時尚呈現。駁二也特別增設網路人氣獎票選活動，前三名人氣作品總獎金達10萬元，而參與票選活動的民眾也能參加抽獎。

高雄市文化局局長林思伶表示，「青春設計節」是每年南部大專院校設計系所一大盛事，在艱困的疫情局勢下，今年青春設計節不僅採取線上展出，競賽評審與公布也都採用線上作業，不影響文化局攜手台灣企業傾盡心力與青年學子們共同努力，打造實踐自我的舞台。國內許多企業也大方贊助青春競賽獎金，力挺學子逐夢。

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儘管今年因為疫情無法以實體展覽呈現，同學們仍卯足全力，在設計競賽入圍作品中，可以看見學生對於社會時事議題、台灣文化的認同，還有環保意識，都有獨到見解。

▲口罩、護目鏡等防疫用品變成時尚配件，一致性的搭配讓服裝更加分。（圖／高雄市政府文化局）

實踐大學高雄校區時尚設計學系，把防疫用品轉化成時尚配件，「MeMe MurMur - 密密麻麻」、「鬼販子」作品中的口罩、「REaction」、「ERECTI」的護目鏡，一致性的搭配讓服裝更加分。

其中作品名稱為拉丁語警惕的「ERECTI」，採用大量廢棄物，從輪胎到各種廢鐵，代表人類製造出的各種垃圾，因人自身的過度揮霍而發生的悲劇，藉由作品帶給人們絕望以達到警惕的作用。

▲採用大量廢棄物，從輪胎到各種廢鐵，代表人類製造出的各種垃圾，因人自身的過度揮霍而發生的悲劇。（圖／高雄市政府文化局）

南台科技大學視覺傳達設計系的「注音台 注音展」，與樹德科技大學生活產品設計系的「逐音」，皆透過不同的角度來看待注音符號。前者以立體書作為媒介，讓大家觀看一場小型的展覽，後者運用注音文化的外觀造形及拼音特色，設計出木質拼裝組合家具，以家具拼接組裝的方式感受產品所代表的詞意，讓日常生活中也可以充滿注音符號的組合意象。

入圍「2020紅點設計獎」複賽的南台科技大學創新產品設計系「肌力市場」，是一款專為肌少症強化肌力所設計的運動器材與遊戲，透過肌力裝置及運動數據紀錄，確保動作的準確性並有效增長肌肉，同時也能鞏固身體的健康。

「2020青春設計節」數位線上展覽展期5月4日至9月30日，網路票選人氣獎投票日期為5月4日至5月28日。因應防疫取消頒獎典禮，競賽評審採線上作業，競賽結果將於6月初公告。