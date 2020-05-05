尪浴巾下藏驚喜「手滑買的」：老婆你快去看　她感動「嫁對人」...結局超吐血

▲原PO先生準備小驚喜藏在浴巾下。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

永遠都別想贏過前世情人！一名媽媽在臉書分享，日前回到家時，老公一臉神秘地說買了一個包包，要她去看看好不好看。正當原PO感動老公竟會製造這種小浪漫驚喜時，眼前的景象讓她瞬間夢醒，眾網友們也笑說「你放棄吧」、「你已經是局外人了」。

一名人妻在臉書「爆怨公社」抱怨先生，她表示4日回到家時，老公一臉興奮、還神秘兮兮地要她去「看一下浴巾下面」。「看了有什麼好康嗎？」原PO好奇地問，但老公仍然死命賣關子，要她去看一下好不好看。

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不過在原PO的逼問下，老公終於脫口說自己路過商店買了一個包包，「好可愛覺得好適合，就手滑買了，你去看一下。」女網友聽完當下感動到不行，心想自己真是嫁對人了，怎料拉開浴巾一看，底下藏的竟然是「粉紅色的恐龍書包」，原來一切都是為女兒策畫的小驚喜，讓她大嘆真的是夢一場，「神秘兮兮個屁！」

▲原來是女兒的恐龍背包啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

爆笑反轉文曝光後，網友們全笑噴表示「鬥不過小三的」，「醒醒，你已經是局外人了」、「沒有期待就沒有傷害」、「最強小三，妳怎還會有妳是唯一的錯覺」、「合法小三，你放棄吧」、「正宮哪是小三的對手，看開點吧」、「揍下去啦」。

▼ 人妻傻眼PO文。（圖／翻攝自爆怨公社）

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