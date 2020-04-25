「婆家有人肺炎…我要帶兒回去嗎」　媽媽猶豫PO文詢意見遭法辦！下場曝

▲蔡姓女子先前在臉書貼文詢問，「如果婆家有人患有肺炎，要帶小孩回去嗎？」遭移送法辦。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者徐愷昕／高雄報導

蔡姓女子年初時在網路上發文提問，「如果婆家那邊有人有新冠肺炎你們還會帶小孩回去嗎？」同時還提及先生家有2個，婆婆家有1個等話，被警方認為意圖散布謠言，速依違反社維法送辦。法院審理時認為蔡女表達粗疏簡略不太精確，不至於造成大眾恐慌，審結判她免受罰。

蔡女2月1日下午2時許在臉書「孕媽咪的話匣子」社團貼文詢問，「請問一下各位媽咪，如果婆家那邊有人有新冠肺炎，你們還會帶小孩回去嗎？先生家那邊有2個，婆婆家那裡有1個，我兒子才11個月，真的不想讓我兒子感冒」等話。警方認為她文字內容以影響公共安寧，遂將她依違反社會秩序維護法送辦。

法庭上蔡女表示，婆婆於1月30日早上告知她自己娘家那邊有人感冒，提醒她們出門要記得戴口罩，隨後她因想到同日下午自己要載小姑去醫院，那時候可能就要把兒子託付在婆家給人照顧，但小孩現在才11個月，她實在不願意，所以才上網刊登貼文，蔡女辯稱，此段文重點在於「你們還會帶小孩回去嗎？」、「我兒子才11個月」、「真的不想讓我兒子感冒」等話，單純只是想徵詢網友意見。

鳳山簡易庭審理時認為，蔡女只發文目的是在猶豫是否要帶年幼的小孩回婆家，其中雖穿插「有人有新冠肺炎」等話，但表達的相當粗疏簡略也沒有很精確，不足以有散佈謠言、製造群眾畏懼或恐慌的意思，審結裁定不罰。

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