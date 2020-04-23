警查遺失包包遭「電腦砸臉」　大媽掰：我提供資料不就犯案了？

記者黃翊婷／綜合報導

58歲呂姓婦人去年2月15日在公車亭候車，因為不想配合提供資料讓警方調查遺失包包的案件，竟然徒手將行動電腦拍到許姓警員的臉上，導致對方頭部外傷，事後挨告辯稱只是撥開而已，但桃園地院法官不採信，日前被依妨害公務執行罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲呂婦堅稱包包遺失案和她無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，呂婦當天上午11時30分左右在桃園市某公車亭等車，看見警員前來調查遺失包包的案件，立即攜帶「多個」包包準備離開，結果當場被攔下，她先是拒絕提供身分資料，接著發現許姓警員拿起行動電腦打算進行人臉辨識，下一秒竟然直接出手把電腦拍到對方臉上，導致許員頭部外傷、上唇開放性傷口。

呂婦到案後矢口否認犯法並辯稱，當時只是回家經過公車亭坐下來休息，「警察說有人報案包包遺失，有可能是我，我說不是我，而且我提供身分資料給警察就變成犯案了」，後來警員用儀器照過來，因為不想被拍，才用手撥開儀器，只是稍微碰到而已，「警察好好的，沒受傷」、「可能我對第一位警員態度不好，其他我沒犯錯」。

不過，桃園地檢署檢察官認為，警員查證呂婦的身分是依法執行職務，她見到穿著制服的警員隨即拿起包包離開，還無端拉扯另一名正在等車的女子，把對方嚇哭，說是撥開行動電腦，實際上根本就是突然出手揮擊，這部分有密錄器影像與醫院診斷書為證。

桃園地院法官認同檢方提出的證據並表示，呂婦對警員施暴本就不該，犯後也沒有坦承犯行，考量到犯罪動機、目的、手段、無前科紀錄等因素，最後依妨害公務執行罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。