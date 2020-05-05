松山區國宅10樓凌晨冒火光　一警頭部遭掉落物砸傷送醫

▲松山區一棟國宅10樓凌晨冒出濃煙及火光。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市松山區5日凌晨4時許，三民路一棟國宅10樓突然冒出大量火煙，附近民眾發現後趕緊報警，一名警員在進入查看時，頭部遭墜落物擊中，送醫救治暫無大礙。警消到場拉水線入屋搶救，約半小時後便成功撲滅火勢，但由於屋主體內一氧化碳濃度過高，被送醫觀察無生命危險，火警發生的確切原因有待火場調查釐清。

位於三民路的健安新城國宅10樓凌晨冒出火煙，附近住戶發現後紛紛報警，警消獲報後，出動多輛救護車及消防車到達現場，發現建物10樓窗邊冒出大量火煙，立即鋪設水線入內灌救。另外，有一名警員在入屋察看時，意外遭到墜落物砸中頭部，經過救護人員協助送醫治療並無生命危險。

▲警消獲報到場搶救。（圖／記者游宗樺翻攝）

台北市消防局第三大隊大隊長黃證雄表示，消防局於4時9分接獲多名民眾報案，指稱三民路一棟公寓10樓冒出火煙，於是派出各式救助車輛到場救災，拉水線從樓梯間入內搜索灌救，並疏散120位住戶，火勢最後在4時36分撲滅，初步判斷起火點在客廳，燃燒面積約2坪，起火戶的5人都有跑出來，但熊姓屋主（約50歲）體內一氧化碳濃度值較高，被送醫觀察確切起火原因有待火場調查釐清。



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