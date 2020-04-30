韓國瑜敗選...高雄女韓粉PO「投票箱夾層藏百張選票」　裁定免罰原因曝

▲女子疑不滿選後結果，在臉書PO文質疑中選會在投票箱動手腳。（示意圖／本報資料照）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名謝姓女韓粉疑不滿選舉結果，今年大選後在個人臉書PO文，認為「中選會可能在投票箱動手腳」，才會影響選舉結果。對此，警方認為此舉已構成散佈不實謠言，將使聽聞者產生負面情緒，依違反社維法送辦，不過日前法院判決結果出爐，高雄簡易庭以證據不足，裁定不罰。

謝女於今年2月5日PO出「「1.中選會為什麼突然增設1500個投票所？2.已經使用數10年的塑膠製投票箱，在多投票所被更換為臨時性紙製？並在紙製投票箱底撲上一片白色硬紙板！？中選會應該能任至道：在紙板與箱底間會出現一個暗夾層，夾層中可以暗藏近百張選票而不易被察知，以中選會主委李進勇曾經多年擔任市長及律師的經驗應該能清楚認知：夾層中可以事先暗藏近百張選票而不易被察知，難道中選會不知道要防弊並避嫌嗎？」等語句。

事後，謝女在警詢時辯稱，忘記自己有張貼過上述文章，即使真的有PO此文章，該作者也不是她，且文字內容中並沒有造成中選會無法正常運作。高雄簡易庭則認為，謝女可能是信賴該文章內容，才轉貼他人發表訊息，想提醒他人注意，無證據證明有影響公共安寧，因此最終裁定不罰。

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