應召站防疫推30萬情趣娃娃「健康登天」　老司機曝流程警要抓了

▲業者購入的矽膠娃娃號稱要價30萬元。（圖／業者提供）

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）防疫期間各行各業多少都有受到影響，台灣應召站業者想出讓矽膠娃娃替代上場的方式，購入每尊要價30萬元的娃娃提供客人「拍照」，大賺防疫財。雖然業者聲稱是拍照，但現場備有保險套等用品，基隆市警察局刑警大隊副大隊長沈瑞坤表示，這個方式是走在不違法的邊緣，其中的商業行為需要相關單位核准，不排除會進行聯合稽查，防止歪風擴大。

根據《自由時報》報導，有老司機透露，該業者看中矽膠娃娃可以清洗、消毒的特點，購入後以「拍照」為名義攬客，而尋芳客決定消費後，要先前往指定商旅，由工作人員說明娃娃的使用方式，再開始「拍照」，巧妙躲過妨害風化罪等規定；基隆市警察局刑警大隊副大隊長沈瑞坤指出，買家進入商旅如果沒有登記身分，可能會違反規定，況且矽膠娃娃業者進行商業活動也需要相關單位核准，雖然大致上並未違法，但不排除會利用第三方警政進行聯合稽查，防堵這波歪風。

▲娃娃的清洗方式。（圖／記者陳雕文攝）

其實以矽膠娃娃代替真人提供性服務的想法，2018年間英國、美國、義大利就陸續有業者開設相關商店或公司，一度掀起各國人民正反意見熱議。例如，號稱北美首間矽膠娃娃性服務店的「光環娃娃」，就是因為當地居民反彈太大，讓多倫多市政府臨時喊卡，理由是違反「禁止在北約克非工業區內經營成人娛樂事業」的市府法令。

另外，義大利另一間名為「LumiDolls Torino」的娃娃性服務店，已經在歐洲設置3個營業據點，2018年9月3日開幕不久就被以清潔是否符合標準為由，在9天後被當地警察、衛生局勒令停業調查。

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