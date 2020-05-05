　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

應召站防疫推30萬情趣娃娃「健康登天」　老司機曝流程警要抓了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼真人娃娃。（圖／業者提供）

▲業者購入的矽膠娃娃號稱要價30萬元。（圖／業者提供）

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）防疫期間各行各業多少都有受到影響，台灣應召站業者想出讓矽膠娃娃替代上場的方式，購入每尊要價30萬元的娃娃提供客人「拍照」，大賺防疫財。雖然業者聲稱是拍照，但現場備有保險套等用品，基隆市警察局刑警大隊副大隊長沈瑞坤表示，這個方式是走在不違法的邊緣，其中的商業行為需要相關單位核准，不排除會進行聯合稽查，防止歪風擴大。

根據《自由時報》報導，有老司機透露，該業者看中矽膠娃娃可以清洗、消毒的特點，購入後以「拍照」為名義攬客，而尋芳客決定消費後，要先前往指定商旅，由工作人員說明娃娃的使用方式，再開始「拍照」，巧妙躲過妨害風化罪等規定；基隆市警察局刑警大隊副大隊長沈瑞坤指出，買家進入商旅如果沒有登記身分，可能會違反規定，況且矽膠娃娃業者進行商業活動也需要相關單位核准，雖然大致上並未違法，但不排除會利用第三方警政進行聯合稽查，防堵這波歪風。

▲▼真人娃娃。（圖／記者陳雕文攝）

▲娃娃的清洗方式。（圖／記者陳雕文攝）

其實以矽膠娃娃代替真人提供性服務的想法，2018年間英國、美國、義大利就陸續有業者開設相關商店或公司，一度掀起各國人民正反意見熱議。例如，號稱北美首間矽膠娃娃性服務店的「光環娃娃」，就是因為當地居民反彈太大，讓多倫多市政府臨時喊卡，理由是違反「禁止在北約克非工業區內經營成人娛樂事業」的市府法令。

另外，義大利另一間名為「LumiDolls Torino」的娃娃性服務店，已經在歐洲設置3個營業據點，2018年9月3日開幕不久就被以清潔是否符合標準為由，在9天後被當地警察、衛生局勒令停業調查。

相關新聞

►每天接客到凌晨…新冠肺炎也阻止不了「交換女友」！關鍵SOP讓人健康「登天」

ET快訊
紓困補助懶人包！18萬人可領1萬元　各縣市申請資格一覽表大公
謝霆鋒40億身家曝光　爆12歲大兒子怨「他配不上張柏芝」
印度台女包車1500km搭專機　與男司機獨處2天1夜：想家戰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「地表最強應召網」搶酒店客！小隻馬優優雙冠王　嫖客大讚女友fu

台北男痛罵指揮中心慘遭移送　「下場反轉」獲法官認證！原因曝光

松山區國宅10樓凌晨冒火光　一警頭部遭掉落物砸傷送醫

應召站推30萬元情趣娃娃閃防疫　老司機曝「拍照」流程警傻眼

華航印度撤僑專機凌晨抵台　129名旅客中有9人咳嗽...緊急送驗採檢

「地表最強應召網」搶酒店客！小隻馬優優雙冠王　嫖客大讚女友fu

台北男痛罵指揮中心慘遭移送　「下場反轉」獲法官認證！原因曝光

成大退休系主任撕毀連儂牆　法官「判決有罪」理由曝光

快訊／「床單燃燒」台中住宅爆火警！警消「15mins」撲滅火勢無人傷亡

新北男刺砍阿嬤10刀「看她倒地」　隨機拖行路人100公尺：我會繼續殺人

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

高雄名醫家惡火「內部一片焦黑」　5口相擁亡...同事嘆：她很親切！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」...網正反激論

松山區國宅10樓凌晨冒火光　一警頭部遭掉落物砸傷送醫

應召站推30萬元情趣娃娃閃防疫　老司機曝「拍照」流程警傻眼

華航印度撤僑專機凌晨抵台　129名旅客中有9人咳嗽...緊急送驗採檢

「地表最強應召網」搶酒店客！小隻馬優優雙冠王　嫖客大讚女友fu

台北男痛罵指揮中心慘遭移送　「下場反轉」獲法官認證！原因曝光

成大退休系主任撕毀連儂牆　法官「判決有罪」理由曝光

快訊／「床單燃燒」台中住宅爆火警！警消「15mins」撲滅火勢無人傷亡

新北男刺砍阿嬤10刀「看她倒地」　隨機拖行路人100公尺：我會繼續殺人

台中雞農命案「報案男」涉嫌重大　檢依殺人罪嫌聲請羈押

教室脫襪遭罵噁心！高中妹被霸凌崩潰：覺得大家都自私想復仇

松山區國宅10樓凌晨冒火光　一警頭部遭掉落物砸傷送醫

跟隨中職腳步韓職5日開幕　ESPN獨家轉播每周播6場

2關鍵指標「台灣疫情5月落底」　一圖看「最快何時能去日本玩」

應召站推30萬元情趣娃娃閃防疫　老司機曝「拍照」流程警傻眼

「百年難得一見政治奇才」　陳時中拜大甲媽前「知會一個人」讓民進黨大讚

櫻井翔節目介紹「鐵人大臣」陳時中…如台灣定心丸　世界領袖都該學

湖北類包機今晨231人解隔離　一曲《回家》唱出90天滯留辛酸

華航印度撤僑專機凌晨抵台　129名旅客中有9人咳嗽...緊急送驗採檢

研究估德國180萬人已染疫「比統計多10倍」　5分之1是無症狀患者

罷韓民調震驚藍營！韓國瑜祭「清廉好市長」看板應戰　高層曝韓最後手段

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

社會熱門新聞

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

萬里海灘驚見「露天活春宮」

他痛罵指揮中心慘遭移送　下場反轉

國民黨敗選內鬥　羅智強怒告前吳敦義小編

快訊／台中住宅爆火警！5人受困頂樓獲救

退休系主任毀成大連儂牆　法官判決有罪

11歲兒目擊男友狠捅12刀！　她喊「快下車」慘1屍2命

法院限時繳百萬交保！看守所曝殺警男第一反應

屁孩掐女友脖、辱三重警五字經　上銬遭「連呼巴掌」全程錄

高雄惡火現場內部畫面曝！起火點找到了

地表最強應召網搶生意！　小隻馬優優雙冠「根本女友」

快訊／刺殺鐵路警無罪！鄭嫌二審裁定羈押

雲林老翁殺妻後臥軌　鄰居：脾氣不好不料發生憾事

更多熱門

相關新聞

誤認抗拒是情趣　買春男挨告性侵判無罪

誤認抗拒是情趣　買春男挨告性侵判無罪

25歲陳男花錢買全套性交易，不料女子小咪（化名）報完價後，竟抗拒說「你不能這樣子」，但陳男以為是「情趣」，便繼續抓胸、舔乳，甚至將小咪強抱到床上把內褲脫掉「硬上」，被控強制性交罪。但由於小咪下體沒有驗到陳男DNA，前後說法不一，台北地院認為小咪指述有瑕疵，認定陳男確實非故意，因此判他無罪。可上訴。

影／廣西警「大鐵鎚」連破兩道門 薄紗長腿妹嚇呆...遮臉不敢看

影／廣西警「大鐵鎚」連破兩道門 薄紗長腿妹嚇呆...遮臉不敢看

辣妹藏摩鐵等壞　公開全套服務內容

辣妹藏摩鐵等壞　公開全套服務內容

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

砸3000元找小姐　下秒警察闖入

砸3000元找小姐　下秒警察闖入

關鍵字：

基隆市警局性交易妨害風化罪

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

台灣加入WHO？世衛正面回應了

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

要出事了？國師唐綺陽曝下一波「社會震盪」

周揚青被問「什麼整形醫院」　直接回應了

泰皇帶20後宮落跑歐洲開極樂趴

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

身家2億申請紓困！立委傻眼：比預算還多耶

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

下面突一粒！22歲女「Google是菜花」怕爆…醫內診淡定：是另一種植物

台南女口罩遭盜領　兇手竟是新竹藥局

AIT聲援台灣加入聯合國臉書編輯紀錄露餡

封城困在家！2隻神級巨鳥歡樂送

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面