公務員100%複製小豬！「尋芳極樂高清片」妻子PO上網…荒淫雙面人生大公開

▲北京一公務員被妻子舉報召妓。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市平谷區園林綠化局一張姓管理幹部日前被妻子直接在網上踢爆，有專門撩妹的微信私密號，召妓對話被直接公開，更流出現場動作片，內容勁爆令人咋舌。此外，該幹部還直接翹班出去開房，被妻子發現後更動手家暴，打到對方滿身淤青是常事。妻子心灰意冷的表示，「現在只想要離婚。」

4月25日，微博名為「心中的光074」的網友爆料稱，「我丈夫張某武（化名）是平谷區園林綠化局管理幹部，一次他中午突然刷牙，女人的第六感察覺不對，晚上趁他睡著偷偷翻他手機才發現他有個專門撩妹的微信小號。」

她說，丈夫以前也有愛動手的毛病，但沒這麼頻繁，「曾問他怎麼回事，他惱羞成怒，對我拳打腳踢，我傷心極了，他保證不會再犯，可他嘴上說一套確做另一套，異性的一條訊息就會故意找茬毆打我，再和異性出去發生關係。」

▲曝光的聊天記錄。（圖／翻攝自微博）

此外，網友還踢爆，丈夫甚至翹班，值夜班簽到就走出去開房嫖娼，常年如此隱瞞過著雙面人的生活。她控訴，「我被打的渾身滿臉淤青是常事，有次打到我肋骨骨折，再跟我道歉，這種打一棒給一個甜棗的生活我真是忍無可忍了。」

此外，張姓幹部還被妻子發現有多個微信群，群成員都是同樣怪癖的人，聊天內容不堪入目。對此，「心中的光074」表示，自己曾多次向相關部門反映這些問題，被對方知道後經常毆打並揚言「我家有人，打死你……」。

她說，和丈夫已經結婚6年多，孩子已經2歲，「現在就想離婚，已經起訴也報案，希望孩子能判我來撫養，不然孩子跟著他三觀都不正。」對於妻子爆料，目前該公務員沒有回應。

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