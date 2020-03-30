空姐小三帶兒子「住進愛巢」　婆婆要正宮：離婚，不然就接受！

▲偷情。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉亭／綜合報導

彰化一名已婚陳姓男子與廖姓女子結婚10年，育有一女，卻隱瞞已婚身分，與擔任空姐的陳姓小三偷情，並生下一名兒子，兩人更住在同房間。廖女得知後，婆婆卻勸離婚不然就接受，但她不服提請民事訴訟，向兩人求償120萬。台中高分院判決，陳男應賠償廖女120萬元，而陳姓小三也是受騙的被害人，因此不用賠償。

根據判決書內容，廖女與小三是國中同校但不同班的同學，平時帶著女兒在台北工作，2016年時發現老公偷情，回到家中發現，留在老公房間內的私人物品都變成小三的東西，以及新生兒的嬰兒用品，還擺放了老公、小三與兒子的家庭合照。

婆婆還告訴元配，因為小孩已經生了，所以小三和小孩就住進陳家，「他們倆人早就在一起了，現在也在一起，原告要就離婚，要不然就接受他們兩個在一起的事實，原告只要照顧小孩就好，被告二人會金援原告扶養小孩」。

廖女不甘願提請上訴，認為小三是在知情的狀況下，仍然多次與陳男發生關係，並且同居生子。陳姓小三則指出，因為先前都住在香港，不清楚兩人婚姻狀況，且陳男刻意用新臉書帳號接近追求，且從交往到得知真相才2、3個月，沒有時間查證，在得知實情後已沒有在與陳男來往。

而根據小三與陳母的LINE對話紀錄，陳母曾傳訊懇求，快過年了，拜託她帶兒子回來陪陳父圍爐，讓孫子在身邊。陳男也表示，只有與小三通姦一次，之後就懷孕了，認為120萬賠償金額不合理。

法院認為，陳女是受到欺騙，元配並沒有其與老公多次交配的證據，且她在得知已婚事實後，並無侵害原告配偶權，因此陳姓小三不需要賠償，獲判不起訴處分。而陳姓男子則是必須賠償120萬，全案確定。

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