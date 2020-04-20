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箱型車狂震...路邊當場抓獲性交易！　馬伕和賣淫女「超扯關係」被罵翻

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▲黑龍江男子介紹老婆賣淫，還親自開車在場把風。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲警察打開門後，當場抓獲現行犯，男女緊急穿上衣服。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者劉亭／綜合報導

黑龍江警方16日抓獲一起公路賣淫案件，調查後得知，馬伕竟是賣淫女的老公，他不但親自洽談「恩客」，更自行開著廂型車到偏僻地點，在現場把風。「自己老婆自己賣」的無恥行為，讓許多人氣憤不已。

根據「新京報」報導，馬男16日如同以往作業模式，開著麵包車在黑龍江林甸縣山東屯附近停下，自行下車把風，車上老婆和嫖客正在「享用大餐」的時候，警察上前抓獲三人。

馬姓男子供述，「那個老爺子頭兩天打電話說要上街裡來，問我有沒有人，我就把他們拉出去了」；從去年開始介紹妻子與他人進行性交易，並從中獲利，至今已有2、30次，「我後悔，非常對不起」。

▲黑龍江男子介紹老婆賣淫，還親自開車在場把風。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲黑龍江男子介紹老婆賣淫，還親自開車在場把風。

林甸縣公安局警務二隊負責人王立威表示，馬某對於介紹王男與劉姓妻子賣淫的行為直認不諱，除此之外他也承認，曾經仲介另一名王姓女子，與徐男進行嫖娼行為獲利。

目前對介紹賣淫的馬某依法採取保候審強制措施；而對賣淫嫖娼行為的劉某、王某等4人依法行政拘留5-12日，罰款人民幣1000-2000元（約新台幣4300-8600元）。

看了新聞之後，許多大陸網友氣不過留言，「女人為我所用—中國丈夫」、「男性是頂樑柱，男性在養家，男性很重要……怪不得男性要結婚呢，結婚了他肯定不會餓死」、「還是個人不是」、「這真是禽獸不如了」。

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