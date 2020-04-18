懷疑老公開車載小三...最強正宮怒開「瑞典坦克」強騎BMW！　雙方下場曝

▲詹女駕駛Volvo騎上老公的BMW。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名詹姓婦人日前帶女兒去逛賣場時，發現蕭姓丈夫跟另名女子也在同個賣場，且兩人互動親暱，氣得她一路尾隨逼車，更直接在土城捷運站前駕駛Volvo（瑞典坦克）「騎上」丈夫的BMW，因此被判拘役40日，不過，新北地院日前審理後認為，蕭男當時也在路上高速駕駛，因此依法判他3月徒刑。

據了解，37歲的蕭男為科技公司的高階主管，與妻子育有1女，家中有2輛百萬轎車，車牌後4碼都是「9555」；而37歲的詹妻平時都在家裡當家管，就在聖誕節當天她帶著女兒到土城的大賣場買東西，看到老公跟一名女子卿卿我我，懷疑對方就是小三。

醋勁大發的詹女開著Volvo在馬路上狂追，與丈夫駕駛的BMW展開街上追逐，但在行經金城、和平路口時，詹妻卻因迴轉不慎，撞上沿金城路往三峽方向行駛的BMW，Volvo受撞擊後彈起，以2輪側站方式「騎上」BMW，畫面讓人看傻。

對此，詹女也坦承是因為懷疑丈夫偷吃，才會尾隨老公座車，沒想到卻因迴轉不慎撞上，而法院審理後，已在去年依妨害公眾往來罪判她拘役40日、緩刑2年。此外，蕭男則表示，該名女子是同事，並沒有曖昧關係，而對於高速駕車的犯行，蕭男矢口否認，但法官勘驗監視器畫面後，不採信其說詞，依法判他3月徒刑。

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