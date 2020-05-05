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「新冠肺炎慰問金」延長3個月！英國保誠人壽加碼宣布：保單借款利率降0.5個百分比

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▲英國保誠人壽。（圖／英國保誠人壽提供）

▲英國保誠人壽率先針對新冠肺炎確診個案，提供保戶住院慰問金。（圖／英國保誠人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，從經濟到民眾生活都造成衝擊。為持續發揮保險分擔風險的價值，英國保誠人壽宣布，即日起加碼，自動延長住院慰問金確診期間規定，同時，提供所有保戶新台幣保單借款降低利率0.5個百分比的優惠。

英國保誠人壽表示，防疫期間，提供的新冠肺炎住院慰問金，由原定自2月1日至4月30日，延長至今年7月31日止。適用於期間內確診新冠肺炎而需住院的保戶，住院期間提供每人每日1000元住院慰問金，最高達45日，陪伴保戶度過防疫期。截至目前為止，英國保誠人壽已完成1例因新冠肺炎確診的理賠案件。

在接獲保戶提出理賠申請時，英國保誠人壽立即致電關懷，並主動說明除了依據保單條款理賠，另外提供住院慰問金的服務，在保戶提出理賠需求的24小時內，即完成審核並匯款給保戶，給予保戶貼心的服務與保險保障。

此外，受疫情影響，考量保戶保單借款需求可能增加，英國保誠人壽也宣布，即日起提供所有保戶新台幣保單降低借款利率0.5個百分比，對於原有保單借款的保戶，同樣可適用自動降息0.5個百分比。

英國保誠人壽表示，此降息範圍包含保單借款與保費自動墊繳，降息期為即日起至9月30日；至於其他有關理賠及繳費等項目服務，英國保誠人壽也提供多項優先服務，如保費緩繳申請、快速理賠、理賠專線、理賠升級等，提供保戶即時的服務。

 
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