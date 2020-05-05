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研究估德國180萬人已染疫「比統計多10倍」　5分之1是無症狀患者

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▲▼德國,多特蒙德,居家禁足令,圖片攝於4月30日。（圖／路透）

▲德國研究團隊估計全國應有累計180萬人染疫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國研究人員深入小鎮岡格爾特（Gangelt），進行新冠肺炎研究，結果指出每5名感染者之中，就有1人屬於無症狀患者，約占全體的22％。

綜合外電報導，岡格爾特位於德國第四大城科隆的西邊，與荷蘭邊界接壤；岡格爾特西區的小鎮是全國疫情熱點之一，因為此前有居民到義大利參加嘉年華會，回來後傳染給鎮民。

研究人員對小鎮共405戶共919人，同時進行抗體和感染檢測，發現當中15％的人染疫，死亡率為0.37％，但每5個染疫的人中，就有1人是無症狀感染者。研究共同作者、波昂大學保健與公衛研究所（Institute for Hygiene and Public Health of University of Bonn）負責人艾克斯納（Martin Exner）表示，這些無症狀感染者不能靠基本的疾病特徵辨別，而他們也有能力傳染給其他人。

事實上，同步在德國全國進行研究的團隊估計，此時德國應該已有180萬人染疫，比「帳面上」的數字多了10倍以上，而當中很多都是無症狀感染者。研究得出結論，社交距離仍然有其重要性，基本的個人清潔維護也非常重要。

截至台灣時間5日上午6點30分，德國累計16萬6137例確診、6982死。

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