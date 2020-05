研究估德國180萬人已染疫「比統計多10倍」　5分之1是無症狀患者

▲德國研究團隊估計全國應有累計180萬人染疫。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

德國研究人員深入小鎮岡格爾特(Gangelt),進行新冠肺炎研究,結果指出每5名感染者之中,就有1人屬於無症狀患者,約占全體的22%。

綜合外電報導,岡格爾特位於德國第四大城科隆的西邊,與荷蘭邊界接壤;岡格爾特西區的小鎮是全國疫情熱點之一,因為此前有居民到義大利參加嘉年華會,回來後傳染給鎮民。

研究人員對小鎮共405戶共919人,同時進行抗體和感染檢測,發現當中15%的人染疫,死亡率為0.37%,但每5個染疫的人中,就有1人是無症狀感染者。研究共同作者、波昂大學保健與公衛研究所(Institute for Hygiene and Public Health of University of Bonn)負責人艾克斯納(Martin Exner)表示,這些無症狀感染者不能靠基本的疾病特徵辨別,而他們也有能力傳染給其他人。

事實上,同步在德國全國進行研究的團隊估計,此時德國應該已有180萬人染疫,比「帳面上」的數字多了10倍以上,而當中很多都是無症狀感染者。研究得出結論,社交距離仍然有其重要性,基本的個人清潔維護也非常重要。

截至台灣時間5日上午6點30分,德國累計16萬6137例確診、6982死。