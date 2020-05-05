蘇貞昌臉書被罵爆！紓困補助「限制一堆」…真實原因曝光

▲行政院長蘇貞昌宣布擴大紓困。（圖／行政院提供）



記者柯振中／綜合報導

行政院長蘇貞昌4日宣布擴大紓困，沒有納保的民眾可以前往區公所請領補助，只要符合資格，就可以領一萬元現金。不過，有不少民眾前往區公所辦理，承辦人員卻不知道如何處理，導致蘇貞昌的臉書被洗版罵爆。

蘇貞昌4日召開記者會，宣布擴大紓困，有工作但無加保的民眾，只要家戶平均所得介於各縣市基本生活費的1.5倍到2倍之間，且沒有領過3萬紓困現金者，就能申請一萬元補助。

條件開出後，不少民眾自認為符合條件，跑到區公所、農漁會請領補助，卻發現不是文件缺少，就是收入超過。有些民眾忍不住開罵，區公所的人員也一問三不知。

▼蘇貞昌宣布擴大紓困政策。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



民眾在蘇貞昌的臉書留言，「院長您好，剛去區公所問，結果他們是一問三不知，還真不知哪裡可以辦理」、「根本看得到吃不到，該領的人還是補助不到」、「要補助就全民一起補助，不要限制條件那麼多，這些錢難道不是全民所繳的稅金嗎？這對很多人其實也不是很公平的。」

甚至還有人嗆，打電話去區公所問，結果要求的文件有戶口名簿、謄本，還要證明有受疫情影響，存款也要調查，父母同住的話，還要調查父母的所得、存款，「跟院長說的不一樣！」

此外，還有人前往區公所，打算申請這項補助，卻看到民眾與櫃檯人員開始吵架，「一堆人在吵架，說沒收到公文，就只好默默的離開了。」不過，由於政策才剛推行，地方單位可能還沒收到相關公文，有民眾就說，過個兩、三天再去問，結果可能會不同。

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▼有不少人認為，政策上午才發布，地方單位可能還沒收到公文，過2、3天再問看看。（圖／記者屠惠剛攝）

