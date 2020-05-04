加點可爾必思！一看明細變「馬爾濟斯」…只要20元　網笑炸：外帶一隻謝謝

▲點餐明細上寫「馬爾濟斯」。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

有這種飲料還不趕快找動保處！一名男網友日前跟朋友去吃丼飯，一共點了三份餐，原PO則是另外加點一杯乳酸飲料「可爾必思」。點完餐回到座位，朋友把明細單拿起來一看，突然問「欸，你剛點什麼飲料？」男網友覺得疑惑，畢竟點餐明細上都有寫，便把單子拿過來一看，結局讓其他人都笑噴。

這位男網友2日在《Dcard》的有趣板上貼文「新品種飲料」，文中表示，「晚上和朋友去吃飯，點完餐回來，朋友看著帳單：『誒，你剛點什麼飲料？』我：『不就可爾必……』」，接著附上一張點餐明細單，解釋自己語塞的理由。

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只見原PO看朋友分別點了「炙燒豬豬飯」、「霜降肥牛飯」、「牛x咕-醬燒」，還另外再加點溏心蛋跟一碗白飯，最後則是飲料，一共花了460元。不過仔細看看飲料名稱，明明原PO點的是「可爾必思」，單子上卻寫「馬爾濟斯」。

▲馬爾濟斯是種狗狗。（圖／粉專「珊蒂微AI」授權使用）

看到貼文後，其他網友紛紛笑炸，「我更喜歡喝吉娃娃」、「麻煩幫我外帶一隻，謝謝」、「動保處動起來」、「他寫錯到我忘記飲料原有的名字了」、「20元的馬爾濟斯！老闆給我三打」、「小時候忘了榻榻米叫什麼，叫成YAMAHA（其實我到現在還是覺得很像）」、「約克夏、迷客夏？」

事實上，確實有許多人會口誤，將這種可愛生物和美味飲料的名稱搞混，本站日前曾報導《我不是可爾必思！ 超有才飼主創作《瑪爾濟斯之歌》洗腦又一波》，YouTube頻道「珊蒂微AI」的主人珊蒂為了幫常被叫錯名字的瑪爾濟斯發聲，和友人一起創作了《瑪爾濟斯之歌》。

歌詞裡提到，牠們的外表特徵就像是1個白色的圓，加上3個黑點而成，耳朵豎不起來、腿短卻跑很快，但是經常被誤認為「小比熊」以及「西施犬」，有時候甚至還會被叫成「可爾必思」。