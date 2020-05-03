狂囤50片口罩上網賣　這2點超母湯！批發、零售7人下場慘



▲有民眾透過網路社群軟體，以16-20元的價格於新竹地區兜售宣稱具醫療效果的口罩。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

有民眾透過網路社群軟體，以16-20元的價格於新竹地區兜售宣稱具醫療效果的口罩，經檢警成立專案小組調查，循線於新竹、桃園、臺中地區溯源查緝至第四層，拘提王嫌等7人到案說明，共計查扣醫療用口罩50萬9800片，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送新竹地方檢察署偵辦。

新竹市警局表示，日前接獲情資指稱，有民眾利用各社群網路，以高於市售價格販售宣稱具醫療型的口罩，其哄抬價格及囤積防疫物資行為已嚴重影響整體防疫工作，涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，獲報後立即積極展開追查。

▲新竹、桃園、台中地區檢警攜手向上溯源繼續追查，再於2日於台中市大雅路某倉庫扣得49萬1950片口罩，本次哄抬口罩案件共查扣50萬9800片。



經新竹地檢署楊仲萍檢察官指揮竹市警刑大，陸續於新竹、桃園、台中等地查或王嫌及其女友、李嫌、鐘嫌、羅嫌等共5人，以9元至20元不等的金額批發、零售口罩。

新竹、桃園、台中地區檢警攜手向上溯源繼續追查，再於2日於台中市大雅路某倉庫扣得49萬1950片口罩，並拘提曹、張2人到案。本次哄抬口罩案件共計4件7人，查扣口罩50萬9800片。

新竹市警察局局長鄧學鑫表示，目前正值國內全力抗疫之際，對於經中央衛生主管機關公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，將可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。呼籲民眾切勿以身觸法，如發現有人哄抬、囤積防疫物資，歡迎隨時與警方聯繫，共同確保我國防疫安全。

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