聽聞政府有意請藥局退場不必再賣口罩　阿公阿嬤心慌慌

▲許多長輩連假日都跑到藥局排隊買口罩，並希望政府讓藥局能繼續賣口罩。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

政府有意請藥局退場，不必再協助賣口罩，報導一出引起一些阿公阿嬤擔心，紛紛向藥局藥師詢問是不是真的？長輩說藥局不能不賣口罩，他們說他們老人家不會上網、也不會用手機訂購，雖然也可以拿著健保卡到超商購買，但是也不會操作，他們還是習慣到藥局買口罩，由藥師賣口罩，心裏也感覺比較安心、踏實。

阿公阿嬤們說，要是遇到有關防疫問題及產品，也可直接請教藥師，有藥師來幫他們做解說，他們也覺得會比較詳細、比較正確、比較放心，這些阿公阿嬤都叫藥局一定要繼續幫忙賣口罩，不能不賣。

請繼續往下閱讀...

幾十年來，每個週日，台南市藥師公會理事長吳振名所經營的藥局，都是固定在下午五時才開門營業，吳振名表示，雖然疫情指揮中心已在4月17日宣布藥局自4月19日起，每個週日可以不用賣口罩，他藥局戶外的LED跑馬燈也都有顯示出這樣的字幕，也有提醒民眾也可上網購買政府的防疫口罩，但已連續3個禮拜天，下午4時多就有民眾在戶外排隊等買口罩，尤其是每2週可買1次的第一輪，排隊的人更多，讓他看了都很不捨，不敢不賣口罩給他們。

台南市藥師公會常務理事、藥師公會全國聯合會的常務監事林隆昌表示，很多阿公阿嬤會早早就來藥局排隊買口罩，因為到藥局買口罩，除了是每天不能不做的重要工作外、更是生活的重心，長輩們從此又有了一個新的生活目標；另外，還可以在排隊的過程中，和熟識的左鄰右舍或朋友閒話家常，甚至可以認識一些新朋友，這些事情，件件都讓他們很開心。所以，到藥局排隊買口罩對他們來說是很重要的一件事，他們說除了有事可做之外，走路到藥局來排隊也可散步運動、有益健康。

吳振名理事長說，對於因某些因素，不願或無法繼續代售實名制口罩的藥局，藥師公會也有退場的機制可讓藥局提出申請，之前媒體報導有些藥局退出代售口罩就是循這個機制管道提出申請的，這個機制到目前為止都是暢通的，現在還留下來繼續幫忙賣口罩的藥局都是出於自願，幫政府，更是在幫這些想要到藥局買口罩的民眾；防疫工作是您我的責任，藥師一定會力挺政府政策到最後，大家一起加油讓疫情早日結束，讓全民回到正常的生活，不再恐慌！

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫