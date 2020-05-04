15歲國中生體育課上突猝死！　爸媽腿軟：「戴口罩」跑步是致死因

▲大陸多個省份相繼迎來返校復課。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

疫情趨緩，大陸多個省份相繼迎來返校復課，但是在校期間，學生們的口罩防護是否可以鬆懈又成為了新的爭議性話題。日前，2位國中生在體育課上因為戴著口罩跑步而猝死。社交網路上，已經有大量文章批評上體育課仍要求學生戴口罩的做法錯誤，指責這是形式主義。

據《華商報》報導，4月24日，河南鄲城縣一名15歲學生在體育課上猝死。4月30日，學生家長查看監視器畫面發現孩子事發時戴著口罩跑步，懷疑這就是死因。校方表示，希望進行屍檢但未被同意，經過協商，最終賠償37萬人民幣（約新台幣157萬元）達成和解。

另外，4月30日，長沙市一名14歲國三學生同樣在上體育課時猝死。網傳的聊天截圖也稱，該生是在1千米跑步中戴著N95口罩，呼吸不暢引發的猝死。

兩則新聞立即引發網友熱議，但學生的死亡與戴著口罩跑步有無關係並沒有一個準確的說法。4月30日，陝西中醫藥大學教授曹蘭秀表示，戴著口罩跑步和猝死之間並沒有必然的聯繫，「一般來說，99%的戴口罩跑步不會導致猝死，如果學生呼吸有困難，他可以自己呼吸，他是有自我意識的，他不可能戴上口罩後突然死去。」換而言之，感到呼吸不暢會及時停止運動、摘掉口罩，這是人的本能反應。

根據監視器畫面以及家長的描述，曹蘭秀判斷認為，河南鄲城縣的15歲學生可能是因為腦血管畸形導致腦出血，從而昏厥猝死。不過，她也強調，具體死因要經過屍檢才可得出。

另外也有衛生專家表示，猝死的原因有很多種，疫情期間長時間的不鍛煉，然後跑步前未進行充分的熱身都是可能原因。

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