觀音山深夜驚傳火燒車　警消滅火後尋獲一具焦屍...身分待查

▲熊熊火光照亮山頭，民眾發現急忙報警。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市20日晚間10時許，五股區觀音山遊客中心附近的停車場驚傳火燒車，熊熊火光照亮觀音山夜空。警消獲報到場，發現一輛休旅車已陷入大火之中，於是立即拉水線救火，撲滅火勢後在內發現一具焦屍，由於面目遭到燒灼難以辨認，警方將透過車牌聯繫關係人釐清死者身分及死亡原因。

▲計程車遭大火焚毀，警方到場拉起封鎖線拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

警消於晚間10時45分接獲民眾報案，指稱觀音山楓櫃斗湖登山步道登山步道口附近有火燒車，於是派出多輛消防車到場救援，火勢在晚間11時10分控制並於11時19分順利撲滅，巡視車輛狀況時在車上駕駛座發現一具焦屍，身體橫倒在車輛中間，全身焦黑明顯死亡。

▲車輛遭大火吞噬。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方到場圍起封鎖線，並由鑑識人員進入拍照採證，經調閱車籍資料時發現該輛車為靠行的計程車，車行位於台北市羅斯福路五段上，由於死者面目遭大火燒毀，車上並未發現遺書或其他可燃物，警方將聯繫車行了解死者身分與尋短原因。

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