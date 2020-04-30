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雲林土庫商工火警　男廁燒毀「全校疏散」無人傷

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▲國立土庫商工30日下午3點45分驚傳火警，燒毀一間男廁，所幸無人受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國立土庫商工30日下午3點45分驚傳火警，燒毀一間男廁，所幸無人受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣土庫鎮越港里土庫商工30日下午驚傳火警，雲林縣消防局獲報指出，某棟大樓4樓男廁濃煙冒出後隨即有火舌竄出，消防局隨即派遣第二大隊、土庫、虎尾、大埤車組前往搶救，於15分鐘內迅速將火勢撲滅，所幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

消防局指出，燃燒位置為教室建築物4樓男生廁所，有火煙冒出，燃燒面積約30平方公尺，案發第一時間全校師生已全數疏散，警消共計出動各式消防車輛6輛、消防人員12名，整起案件無人傷亡亦無人受困，詳細起火原因由火調組調查釐清。

▲國立土庫商工30日下午3點45分驚傳火警，燒毀一間男廁，所幸無人受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國立土庫商工30日下午3點45分驚傳火警，燒毀一間男廁，所幸無人受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國立土庫商工秘書室指出，下午3點44分傳出火警鈴響，校方隨即派員查看，發現冒出濃煙隨即通報廣播室，將全校1千1百多名師生全數疏散撤離至操場安全處，並同步通報消防局；秘書室表示，起火點位在校園信義樓4樓，該樓層為會議室平時人煙稀少，但邊間的廁所位置距離教學大樓電腦教室很近，上電腦課的學生都會使用，將配合消防局調查人員調閱監視器，釐清起火前人員出入狀況。

▲國立土庫商工30日下午3點45分驚傳火警，燒毀一間男廁，所幸無人受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國立土庫商工30日下午3點45分驚傳火警，燒毀一間男廁，所幸無人受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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